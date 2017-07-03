"Король "Твиттера" призвал девушек за 50 кг не постить фото в бикини и пожалел

Далёкие от модельных стандартов девушки решили заступиться за себя после негативной критики одного из пользователей "Твиттера".

Один из пользователей "Твиттера" написал недоброжелательный пост на своей странице: "Девушки, которые весят больше 49 килограммов, не должны выкладывать свои фото в бикини".

Заметившие негативное сообщение девушки принялись заваливать его фотографиями в открытых купальниках с указанием своего веса и с не менее язвительными комментариями.

Я вешу 52 килограмма и прекрасно себя чувствую Одна из пользовательниц "Твиттера"

Виновник "атаки" девушек в бикини заявил, что его пост, касающийся веса и девушек, был всего-навсего шуткой.

"Несмотря на то что многие женщины были очень злы на меня, на самом деле вздымается мысль, что люди довольны своим телом, независимо от веса".

На самом деле я не считаю, что девушки не должны фотографироваться в купальниках из-за своего веса пояснил виновник "атаки"

Однако позже из-за обрушившегося шквала критики парень решил задобрить девушек, написав, что "просто хотел полюбоваться на девушек в бикини", поскольку знал, какая будет у них реакция.