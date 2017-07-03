В Мехико нашли башню ацтеков с 650 человеческими черепами внутри

В одном из подземелий в центре Мехико была сделана ужасающая находка — башня из сотен человеческих черепов, включая детские.

Археологи обнаружили около 650 черепов, покрытых известью, в здании цилиндрической формы неподалёку от пирамиды Темпло Майор — одного из главных храмов ацтеков. Антропологи заявили, что находка была неожиданной и она заставляет учёных пересмотреть свои взгляды на быт, культуру и жертвоприношения в Ацтекской империи.

Считается, что башня входит в состав Цомпантли — гигантской стены черепов, которая внушала жуткий страх испанским конкистадорам, которые захватили город под руководством Эрнана Кортеса. Историки говорят, что несколько найденных ими отрубленных голов поверженных воинов в нескольких мезоамериканских культурах принадлежат к эпохе до испанского завоевания.

Однако раскопки, которые начались в Мехико в 2015 году, доказывают, что представления о жизни ацтеков были неполными. Рауль Баррера, один из археологов, заявил, что черепа были помещены в башню уже после того, как их выставили на стене Цомпантли.

Диаметр "башни черепов" — примерно 6 метров, и она стоит на углу храма в честь Уицилопочтли — ацтекского бога солнца, войны и жертвоприношений. Фундамент башни ещё не был исследован.