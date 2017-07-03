Полицейский усыновил 8-летнего мальчика, которого спас от жестоких родителей

Биологические родители постоянно избивали ребёнка и не давали ему еды, о чём и сообщили их соседи.

Когда полицейский города Пото в Оклахоме Джоди Томпсон приехал на вызов, то даже представить себе не мог, что встретит там своего будущего сына. Дело в том, что копов вызвали соседи его родителей, обвинив их в жестоком обращении с ребёнком. Когда Джоди увидел восьмилетнего мальчика, тот был связан по рукам и ногам и лежал в мусорном баке, сообщает 5News.

Они его не кормили. Он ел только в школе, после чего возвращался домой, где его жестоко избивали. Мальчик был в синяках и кровоподтёках с головы до ног Джоди Томпсон

После того как полиция забрала мальчика из семьи, его сразу же положили в больницу. Джоди не мог оставить ребёнка одного, и вместе с женой они решили его усыновить. Вскоре стало известно, что биологическая мать родила в тюрьме девочку, которую мужчина также с радостью принял в семью.

Когда я увидел мальчика, сразу понял, что не смогу с ним расстаться. Это был он — мой сын! Храбрый и такой сильный, несмотря на свой возраст. Сейчас он учится на одни пятерки, и я горжусь им Джоди Томпсон

Сам мальчик очень благодарен новым родителям, которые приняли его в семью. По словам ребёнка, если бы не они, кто знает, чем бы всё закончилось.