Time: Чем чаще супруги смотрят порно, тем раньше они разводятся

Среди многообразия жанров в кинематографе порнография является самым спорным, сталкивая между собой критиков и поклонников этого неоднозначного направления. Кроме того, научно доказано, что порнография может разлучать людей, особенно тех, кто состоит в браке.

Ранее тема влияния порнографии на человека часто обсуждалась в академической литературе, но это исследование стало первым, в котором рассмотрена зависимость семейного благополучия от пристрастия к эротике. Согласно новейшему исследованию, опубликованному в журнале Time, женатые мужчины, которые начинают смотреть порно, в два раза чаще расстаются спустя несколько лет, в отличие от тех, кто клубничкой не увлекается. Если порно начинает смотреть замужняя женщина, то она в три раза увеличивает свои шансы разойтись с супругом.

Однако ситуация кардинально меняется, если пары смотрят порнографические фильмы вместе Фото © Shutterstock Inc

В исследовании отмечается, что если женщина прекращает смотреть порно, то вместе с этим снижается риск развода, но эта схема не работает в отношении мужчин. Его авторы использовали данные из Общего социального опроса, где обсуждались темы брака, человеческих взаимоотношений и порнографии. Учёные проанализировали ответы более чем 2000 человек в три разных промежутка времени, сосредоточив внимание на привычке смотреть клубничку в эти периоды.

Результаты показали, что примерно 11% тех, кто начал смотреть порно в один из первых двух периодов времени, в следующем отрезке уже были в разводе. Среди женщин, начавших в одиночку смотреть порнографию, доля разводов была выше — 16%. Мужчины, прекратившие смотреть порно, не отличались от тех, кто продолжал его смотреть, однако исследователи отмечают, что выборка мужчин, отказавшихся от этого интимного пристрастия, была слишком мала, поэтому не стоит доверять этим данным.

Больше всего порно влияет на брак молодых, нерелигиозных людей, которые находились на вершине семейного благополучия Фото © Shutterstock Inc

Назревает справедливый вопрос: может быть, люди начинают смотреть порно, когда их брак начинает расшатываться? На это у учёных тоже нашёлся ответ: поскольку это были исследования, затрагивающие длительные промежутки времени, они уверены в своих результатах и не связывают этот вариант со своим экспериментом.

Это исследование противоречит результатам недавнего опроса, который не выявил связи между неудовлетворённостью семейной жизнью и пристрастием к порнографии. В этом эксперименте приняло участие около 430 человек — почти все рассказали, что порно никак не влияет на их партнёра и на отношения с ним.