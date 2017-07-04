Выжившая при родах обезьянка стала сиротой и считает своей мамой плюшевого мишку

Когда Пичику появилась на свет, её жизнь висела на волоске: у зоопарка Бристоля не было опыта выхаживания обезьянок из Южной Америки. Но работники справились с этой трудной задачей, и теперь жизни малышки ничто угрожает. Она день и ночь проводит рядом с большим мягким медведем, которого считает своей мамой.
Пока в вольере Пичику поддерживается постоянная температура, а кормят малышку по часам. Но работники зоопарка надеются, что скоро смогут лично познакомить обезьянку с её отцом, который живёт по соседству. Он видел Пичику сразу после рождения, но семью пришлось разделить: самец не сумел бы позаботиться о младенце.
Уже сейчас отец и дочь могут видеть, слышать и обонять друг друга, чтобы познакомиться как можно ближе. Мы часто слышим, как они общаются друг с другом прекрасными высокими голосами
Эмили Льюис, работница зоопарка Бристоля
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