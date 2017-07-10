Братья-дальтоники впервые увидели мир цветным с помощью чудо-очков

Братья Джим и Джейс с детства не различают цвета. Родители подарили им специальные очки, которые вернули в их мир буйство красок. Наблюдать за реакцией братьев на первые секунды жизни в цвете можно вечно.
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