Куда от нас сбежало лето: 7 самых раскалённых "приветов" из других стран

Российские синоптики и жители Центральной России уже отчаялись ждать лето и пришли к выводу, что в этом году его уже не будет. Однако в других уголках планеты есть огромное количество людей, которые изнемогают от ужасной жары и готовы поменяться с нами погодой хотя бы на недельку. Лайф собрал несколько стран, в которых прячется наше лето.

Сербия

Пока часть Европы тонет в дождях, сербы мучаются от рекордно высоких температур. Уже несколько недель столбик термометра там не опускается ниже 30 градусов, а недавно он достиг отметки в 42 градуса. Однако жители нашли весёлый элемент даже в этой ситуации — они начали жарить яичницы прямо на канализационных люках. Это подтверждает видеоролик, снятый в Белграде 30 июня.

Аризона, США

Почти всё лето в Аризоне так жарко, что у метеорологов, которые ведут прогноз погоды, не нашлось достаточно красного цвета, чтобы обозначить очаги жары на карте штата. Температура держится в районе 40 градусов, и недавно она установила рекорд нескольких лет, достигнув почти 50 градусов по Цельсию. Всё человеческое и животное население крупных городов Аризоны проводит время у воды, а собак в приютах массово кормят мороженым.

Что касается городской инфраструктуры, она тоже явно сдаёт позиции. Пользователи Сети делятся фотографиями, на которых плавятся мусорные баки, почтовые ящики, дорожные знаки и даже заборы. Касаться раскалённых предметов невозможно, поэтому жители Аризоны садятся за руль в кухонных варежках.

CHILE RT @SoCalVall: Arizona isnt that hot they said, 120 isnt that bad. pic.twitter.com/fPiph91L3R — Paperback Mina (@KaminaBlue) 24 июня 2017 г.

Греция

Температурные рекорды ставит и без того довольно жаркая страна — Греция. Воздух прогрелся до 40 градусов, а на днях его температура на острове Крит достигла 46 градусов. Туристам из менее холодных стран и местным жителям приходится туго — несколько десятков человек госпитализированы с тепловым ударом. Асфальт нагрелся настолько, что на нём тоже можно пожарить яичницу.

Βοήθεια.. ☀️☀️ #καυσωνας Публикация от Mike katsoris (@mike_katsoris) Июл 1 2017 в 4:29 PDT

Για το μεγάλο καυσωνα που περναμε αυτες τις μέρες.. ☀️☀️ Публикация от Mike katsoris (@mike_katsoris) Июл 2 2017 в 9:28 PDT

Великобритания

Весь июнь британцы мучались из-за аномальной жары, которая сейчас вроде бы начала потихоньку идти на спад. Местные метеорологи зафиксировали самую высокую температуру за период с 1976 года. Не привыкшие к подобной погоде жители Туманного Альбиона мирились с жарой около 35 градусов, но не унывали при этом — всю Сеть заполонили забавные фотографии того, как британцы выживают в такой жаре.

Болгария

Российские туристы, которые выбрали эту страну в качестве места, где можно провести отпуск у моря, явно не были готовы к такому перепаду температур. Вылетая, например, из Москвы, где столбик термометра редко выходит за пределы 20 градусов, туристы приземлялись в Софии, где воздух прогревается до температуры выше 40 градусов. Несколько человек погибли из-за аномальной жары, сотни госпитализированы.

Турция

Жара не обошла стороной другую любимую нашими соотечественниками страну. В Турции побит температурный рекорд 1929 года — в Анталии воздух накалился до 45,4 градуса по Цельсию. В последний раз на турецком побережье температура достигала 45 градусов 88 лет назад, поэтому и туристам, и даже местным жителям приходится несладко, если поблизости нет моря или прохладного бассейна.

#Kemer #Antalia #AmbassadorPlazaHotel #ambassadorhotel Публикация от Виктория (@victoria_s_2701) Июн 30 2017 в 4:18 PDT

Индия

Казалось бы, уж кто привык жить в вечной жаре, так это индусы, но, увы, нет. Из-за аномального пекла, которое накрыло и этот регион, многие погибли или же оказались в больнице. Исследователи занялись изучением климата Индии и выяснили, что эта страна стала жертвой климатических изменений — с XIX века средняя температура по стране выросла примерно на два градуса по Цельсию.