Чиновники нашли подход к людям, уговорив их за 12 часов посадить 67 млн деревьев

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Чиновники нашли подход к людям, уговорив их за 12 часов посадить 67 млн деревьев

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Фото © Flickr/U.S. Pacific Command

Согласно Парижскому соглашению, к 2030 году лесной покров Индии должен быть увеличен до 95 млн га.

Жители Индии установили новый рекорд Гинесса по лесовосстановлению, посадив более 67 млн деревьев за 12 часов в штате Мадхья-Прадеш. По данным портала Digital Journal, в мероприятии приняли участие полтора миллиона человек.

За полдня они посадили 66 750 000 деревьев 20 разных видов в районе бассейна реки Нармада. Саженцы были собраны из разных питомников по всему штату.

Данный рекорд побил достижение индийского штата Уттар-Прадеш. В прошлом году его жители за 24 часа посадили 50 млн деревьев.

Данные акции помогут исполнению Индией обязательств по увеличению объёма лесного покрова. Согласно Парижскому соглашению по климату, до 2030 года Нью-Дели должен увеличить площадь лесов до 95 млн га. Правительство страны планирует потратить на это до $6,2 млрд.

Автор:
Мария Паламарчук
МП
Мария Паламарчук
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