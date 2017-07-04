Чиновники нашли подход к людям, уговорив их за 12 часов посадить 67 млн деревьев

Согласно Парижскому соглашению, к 2030 году лесной покров Индии должен быть увеличен до 95 млн га.

Жители Индии установили новый рекорд Гинесса по лесовосстановлению, посадив более 67 млн деревьев за 12 часов в штате Мадхья-Прадеш. По данным портала Digital Journal, в мероприятии приняли участие полтора миллиона человек.

За полдня они посадили 66 750 000 деревьев 20 разных видов в районе бассейна реки Нармада. Саженцы были собраны из разных питомников по всему штату.

Данный рекорд побил достижение индийского штата Уттар-Прадеш. В прошлом году его жители за 24 часа посадили 50 млн деревьев. Фото © Flickr/U.S. Pacific Command

Данные акции помогут исполнению Индией обязательств по увеличению объёма лесного покрова. Согласно Парижскому соглашению по климату, до 2030 года Нью-Дели должен увеличить площадь лесов до 95 млн га. Правительство страны планирует потратить на это до $6,2 млрд.