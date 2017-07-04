Парень нашёл путь к сердцу девушки, завоевав доверие её сестры с синдромом Дауна

Эшли Шаус с детства привыкла заботиться о своей сестре Ханне, страдающей синдромом Дауна и диабета. Она сразу предупредила своего бойфренда Уилла Ситона, что это "пакетная сделка" — он не сможет связать свою жизнь с Эшли, не связав её с Ханной. И Уилл с радостью согласился на эти условия.
Прежде чем предложить руку и сердце своей девушке, Уилл встал на одно колено перед её сестрой. Он подарил Ханне семейную реликвию — кольцо своей бабушки — и предложил ей стать лучшим другом. Девушка с радостью приняла предложение Уилла.
Он берёт меня с собой на рыбалку и делает всякие забавные шутки. Он заставляет меня смеяться и очень заботится обо мне
Ханна Шаус
Теперь друзья готовятся к свадьбе, которая состоится этой осенью. Ханна обязательно примет участие в свадебной церемонии, ведь Эшли не представляет себе жизни без своей сестры. После свадьбы пара поселится недалеко от дома семьи Шаус, чтобы не расставаться с Ханной надолго.
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