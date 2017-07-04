Норвегия полностью отказывается от обогрева зданий нефтепродуктами

Норвегия станет первой страной, которая запретит газовое отопление в помещениях. При том, что эта страна является крупнейшим добытчиком нефти и газа, она откажется от их использования во время обогрева зданий к 2020 году.

Ранее Норвегия заявляла, что к 2025 году запретит продажу всех автомобилей, которые работают на топливе из ископаемых продуктов. Теперь эта страна сделала ещё один радикальный шаг в сторону уменьшения парникового эффекта.

Те, кто используют автомобили на топливе из нефетпродуктов, должны найти альтернативу к 2020 году Видар Хельгесен, министр экологии Норвегии

Руководство страны рекомендует гражданам найти альтернативу нефти: тепловые насосы, гидроэлектроэнергия или специальные печи, в которых сжигается древесная щепа. На одном из этапов принятия соответствующего закона он может быть расширен до запрета использования природного газа при обогреве зданий.

Министерство экологии заявило, что запрет будет касаться как новых, так и старых зданий, являющими частными, государственными или помещениями предприятий. По сообщению министерства, такие меры снизят выбросы отходов, способствующих росту парникового эффекта на 340 тысяч в год.

Согласно данным 2015 года, за этот год Норвегия выбросила в атмосферу 53,9 млн парниковых газов Фото: © flickr / Kjell Jøran Hansen

Организации, занимающиеся спасением мировой экологии в один голос твердят о том, что это настоящий парадокс: нефтяная страна, половину доходов которой составляет экспорт нефтепродуктов и газа, решается на такие меры. Они выражают свои надежды по поводу того, что остальные страны последуют примеру этой скандинавской страны.

Норвегия считается одной из самых передовых стран в области экологии. Она финансирует проекты по прекращению вырубки тропических лесов по всему миру, а также спонсирует программы защиты прав человека в области лесных сообществ.