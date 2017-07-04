8 российских звёзд, которые радуются, что нет лета, и, кажется, мы знаем почему

Холодное лето — не повод грустить, особенно, если вы не успели похудеть к пляжному сезону (которого нет). Возможно, российские знаменитости, посмотрев прогноз погоды на этот сезон, тоже махнули рукой на спорт и правильное питание. Кто из отечественных знаменитостей радуется отсутствию лета, читайте в подборке Лайфа.

Юлия Липницкая

Звезда российского фигурного катания засветилась в видеоролике строительной компании, которая вручила ей квартиру в Москве за победу на олимпиаде в Сочи. На видео заметно, что 19-летняя фигуристка заметно располнела и носит свободную одежду. Поклонники спортсменки предполагают, что она беременна, а тем временем сама Юлия в своём личном "инстаграме" публикует снимки, на которых она в прекрасной форме.

Beautiful Juiaリプたんショートヘアぽっちゃりしてるけど、可愛い相変わらず美人さん . #julialipnitskaya #リプニツカヤ #リプちゃん #юлиялипницкая #ユーリャ Публикация от RUCCHA るっちゃん (@opensesame7070) Июн 19 2017 в 5:42 PDT

Виктория Боня

Недавнее фото модели и бывшей участницы телепроекта "Дом-2" утекли в Сеть. На снимке видно, что Боня, известная своими замечательными формами, уже не выглядит столь стройно, как раньше. Сама модель заявила, что испытывает проблемы со сном и недостаток энергии, поэтому скоро перейдёт на сыроедение — оно-то и поможет ей скинуть несколько лишних кило. Возможно, причина проблем со здоровьем и весом кроется в недавнем расставании с гражданским мужем Алексом Смёрфитом.

Александр Домогаров

В рамках Московского кинофестиваля высший свет отечественного кинематографа собрался на "белую вечеринку", на которую пришёл актёр Александр Домогаров. Не обделили вниманием тот факт, что артист заметно располнел — это подчеркнула белая рубашка, надетая согласно дресс-коду вечеринки, и не сумел скрыть чёрный пиджак, накинутый сверху.

Бьянка

Поклонники творчества Бьянки обратили внимание на то, что певица заметно располнела в области живота и груди. "15 килограмм точно набрала", "трусы как парус" — пишут пользователи Сети под её фотографиями с одного из выступлений. Нашлись и те, кто не сомневается в том, что в скором времени Бьянка вернёт былую форму, и это не составит для неё большого труда.

В сети обсуждают фото певицы Бьянки. Интернет пользователи заметили, что сексуальная певица набрала вес. Публикация от Новости Звезд (@newstarrussia) Мар 27 2017 в 8:55 PDT

Наташа Королёва

Российская певица и телеведущая всегда отличалась аппетитными формами, поэтому поклонники Королёвой сразу же обратили внимание на то, что она набрала вес "не там, где надо". Поводом для пересуд стала публикация снимка поклонницей певицы, на котором она запечатлена в полный рост. Но судя по фотографиям в личном "инстаграме", Наташа счастлива и не отказывает себе ни в каких удовольствиях.

Иван Охлобыстин

В памяти миллионов поклонников сериала "Интерны" Охлобыстин — это резкий, худощавый доктор Быков, однако в последнее время он заметно отошёл от привычного амплуа и набрал десяток или даже два лишних килограммов. Свою новую фигуру Охлобыстин без стеснения продемонстрировал в личном микроблоге, где многие написали, что не узнали бы "обновлённого" актёра, если бы встретили на улице.

ДР у Гастелло. Ветераны долгопрудной мясорубки. Публикация от @psykero1477 Июн 10 2017 в 11:52 PDT

Алия Мустафина

Ещё одна олимпийская чемпионка вошла в список тех, кто набрал в весе к холодному лету 2017 года, однако у Алии причина уважительная — она стала мамой. Поклонники спортсменки обратили на это внимание ещё в марте, а сейчас молодая мама усиленно тренируется, даже гуляя с коляской в парке.

Великолепные! #казань2017 #чемпионатроссии #спортивнаягимнастика #roadtotokyo Публикация от Emin Garibov (@egaribov) Мар 2 2017 в 10:55 PST

Прогулочка, зарядочка, пузо висит✌ Публикация от Aliya Mustafina (@musaliya135) Июл 3 2017 в 6:45 PDT

Теона Дольникова

Актриса не стала дожидаться злостных комментариев от хейтеров и поклонников по поводу своего лишнего веса, поэтому публикует процесс похудения в своём личном "инстаграме". По её словам, после рождения ребёнка она стала весить столько, сколько не весила никогда в жизни. Главное, что 32-летняя актриса исполнена решимости изменить ситуацию и вернуться в форму.