Полиция заблокировала в тоннеле под Ла-Маншем фургон с 79 пистолетами

Двое задержанных на микроавтобусе Mercedes пытались провезти контрабандное оружие, чтобы вооружить преступников в Великобритании.

В тоннеле под Ла-Маншем полиция задержала двоих мужчин — 59-летнего Януша Мишека и 23-летнего Дениса Коленчукова, гражданина Чехии, но проживающего в Слау, Англия — на микроавтобусе Mercedes, который направлялся в Великобританию. У фургона был прицеп, в котором сотрудники погранслужбы обнаружили тайники с крупной партией контрабандного оружия.

Так, в скрытых отсеках — в специально адаптированных блоках двигателя автомобиля — было обнаружено 79 работоспособных огнестрельных пистолетов четырёх- и шестимиллиметрового калибра. Также были найдены патроны для данных видов оружия.

По словам заместителя директора Национального криминалистического агентства Великобритании Грэма Гарднера, проделанная операция является "очень значительной и одной из крупнейших за последнее время". Он считает, что изъятие данной контрабанды представляет лишь крошечный процент незаконного оружия, ввозимого в Великобританию, — и происходит это на фоне растущей преступности.

Совместная операция привела к тому, что большое количество работоспособного огнестрельного оружия было выведено из обращения до того, как преступники смогли ввезти его на территорию Великобритании Грэм Гарднер

Пистолеты пользуются популярностью у некоторых преступных групп Великобритании. Как считает Гарднер, несмотря на то что изъятое оружие не самое громоздкое, оно мощное, легко скрываемое и весьма опасное. Марки оружия предстоит установить экспертам.