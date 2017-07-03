Губернатора сняли во время отдыха на общественном пляже, который он же и закрыл

Крис Кристи отдохнул вместе с семьёй на общественном пляже, который был закрыт по его приказу. Позже состоялась пресс-конференция, где на вопрос журналиста губернатор ответил, что уже давно не был на солнце. И почти сразу в Сети появились фотографии Криса, отдыхающего на побережье.
Помощник Криса Кристи Брайан Мюррей попытался отшутиться, сообщив, что губернатор и правда не был на солнце — его прикрывала шляпа. Кроме того, по словам помощника, Крис отдыхал на личной части побережья, а не на общественном пляже. Впрочем, эти аргументы не слишком утешили лишённых пляжного отдыха горожан.
Gov. Chris Christie and family soak up sun on state beach he closed to the public. @AndyMills_NJ https://t.co/5NfFIv4IWX pic.twitter.com/nnWVxw5XT1— Tony Dearing (@TonyDearing) 2 июля 2017 г.
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