Герои "Диснея" среди нас: далматинка-рекордсменка родила 18 щенков

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Герои "Диснея" среди нас: далматинка-рекордсменка родила 18 щенков

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Фото © Facebook/CCDalmatians

Далматинка Майли из Австралии за один раз родила 18 щенков и тем самым установила рекорд своей страны. Все пятнистые детёныши, которым недавно исполнился месяц, чувствуют себя отлично и скоро обретут собственных хозяев.

18 мая далматинка Майли из австралийского города Балларат установила рекорд своей страны, родив 18 щенков за один раз. Хозяйка Майли Сесилия Лэнгтон-Бункер одновременно обрадована и шокирована таким "урожаем": УЗИ предсказывало, что собака родит всего трёх щенков.

Не меньше хозяев был шокирован и отец восемнадцати щенят — далматинец Астро, тем более что и он, и Майли стали родителями в первый раз.

Конечно, он был смущён восемнадцатью щенками, но явно подумал: "Что ж, все они мои"

Сесилия Лэнгтон-Бункер

Подросшие щенки — 12 девочек и 6 мальчиков — были вакцинированы и чипированы в ветеринарной клинике, находящейся по соседству. Все они уже привыкли к человеческим рукам и скоро обретут собственных любящих хозяев.

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