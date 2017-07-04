Мексиканские копы посадили моделей Playboy в клетку и заставили их молить о еде

Три "зайчика" Playboy обвинили мексиканскую полицию в ненадлежащем обращении с собой, после того как девушек заключили под стражу из-за работы по неправильно оформленной визе.

Американка Лаурин Элейн, француженка Мари Бретену и гражданка Турции Элиф Селик были на эксклюзивной вечеринке, когда внезапно в помещение ворвался наряд полиции и арестовал их. По данным Fox Entertainment, девушек поместили в клетку на 24 часа и им приходилось просить еду и питьё.

I'm so proud of my real @playboymx family and playmate sisters @jenisummers @misslaurynelaine @marieplaymate #bunnylifestyle #bunnyinpink #nothingcanstopus Публикация от Elif Çelik (@misselifcelik) Июл 3 2017 в 9:32 PDT

"Зайчики" приехали в Мексику, чтобы провести несколько дней в компании друг друга, а также чтобы встретиться со своими поклонниками. Троица сидела за своим VIP-столиком, потягивала шампанское, когда внезапно их окружили полицейские, затолкали их в большую комнату и стали проверять удостоверения личности.

Девушек обвинили в том, что они работали в Мексике по туристической визе, но Элейн считает, что все обвинения не имеют под собой основания. По её словам, девушкам за эти встречи не платили, а поэтому эти аресты — это злоупотребление властью и жуткое недоразумение.

Больше всех была шокирована Элиф Селик. Она назвала это событие самым жутким, которое когда-либо с ней происходило. В защиту своих моделей выступило издание Playboy. Пресс-служба подтвердила, что девушки в Мексике не работали, и сейчас они выходят на миграционную службу, чтобы разобраться со сложившейся ситуацией и вернуть девочкам паспорта.

@twistimages Публикация от Elif Çelik (@misselifcelik) Май 11 2017 в 11:21 PDT

Мы очень сожалеем, что девушки стали жертвой властей города. Спасибо за понимание пресс-служба Playboy

Сейчас девушки уже отошли от первоначального шока и даже сделали совместную фотографию со скрещёнными, словно во время ареста, руками. Они выложили эту фотографию с подписью "даже после тюрьмы в Мериде ничто не может нас остановить! Зайчики-воины".