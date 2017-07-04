Мексиканские копы посадили моделей Playboy в клетку и заставили их молить о еде

Американка Лаурин Элейн, француженка Мари Бретену и гражданка Турции Элиф Селик были на эксклюзивной вечеринке, когда внезапно в помещение ворвался наряд полиции и арестовал их. По данным Fox Entertainment, девушек поместили в клетку на 24 часа и им приходилось просить еду и питьё.
"Зайчики" приехали в Мексику, чтобы провести несколько дней в компании друг друга, а также чтобы встретиться со своими поклонниками. Троица сидела за своим VIP-столиком, потягивала шампанское, когда внезапно их окружили полицейские, затолкали их в большую комнату и стали проверять удостоверения личности.
Девушек обвинили в том, что они работали в Мексике по туристической визе, но Элейн считает, что все обвинения не имеют под собой основания. По её словам, девушкам за эти встречи не платили, а поэтому эти аресты — это злоупотребление властью и жуткое недоразумение.
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Больше всех была шокирована Элиф Селик. Она назвала это событие самым жутким, которое когда-либо с ней происходило. В защиту своих моделей выступило издание Playboy. Пресс-служба подтвердила, что девушки в Мексике не работали, и сейчас они выходят на миграционную службу, чтобы разобраться со сложившейся ситуацией и вернуть девочкам паспорта.
Мы очень сожалеем, что девушки стали жертвой властей города. Спасибо за понимание
пресс-служба Playboy
Сейчас девушки уже отошли от первоначального шока и даже сделали совместную фотографию со скрещёнными, словно во время ареста, руками. Они выложили эту фотографию с подписью "даже после тюрьмы в Мериде ничто не может нас остановить! Зайчики-воины".
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