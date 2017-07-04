В США "проспоривший" полицейский прыгнул в бассейн в форме (видео)

Офицер Энтони Джейкобс работает также тренером по дайвингу. Он пообещал своим подопечным однажды показать трюк и прыгнуть в форме.

В "Фейсбуке" набирает популярность видео из Северной Каролины. На ролике офицер полиции прыгает в бассейн в форме.

Как оказалось, Энтони Джейкобс из Шарлотты пообещал детям, которые занимаются у него дайвингом, проделать такой трюк в форме. Воспитанники взамен должны были выучить новые прыжки.

— Всегда выполняйте свои обещания, — посоветовал полицейский и сделал сальто в форме.

За неделю видео набрало более 200 тысяч просмотров. Пользователи одобряют поступок правоохранителя, а сам прыжок называют очень крутым.