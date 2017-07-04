Реакция астронавта НАСА на слова Трампа о космосе стала мемом в Сети

Гифка, на которой мимика бывшего астронавта НАСА Базза Олдрина недвусмысленно показывает, что президент США несёт какую-то чушь, стала сегодня самой обсуждаемой в Сети. Что такого сказал Дональд Трамп, что заставило всех присутствующих сконфузиться, читайте ниже.

В минувшую пятницу прошла официальная церемония по возвращению Национального совета по космосу, но она многих начала настораживать ещё до начала. По словам Трампа, восстановление совета — это большое дело. Он был организован в 60-х годах, когда освоение космического пространства только началось, но был расформирован в 90-х. А теперь, говорит глава США, он поможет американским астронавтам освоить дальние пространства, даже (!!!) Марс.

Какое-то время спустя мы будем оглядываться назад и думать: "Как же мы делали это раньше без космоса?" Дональд Трамп

Во время этих слов брови бывшего астронавта НАСА Базза Олдрина начали активно шевелиться в полнейшем недоумении. На этом речь президента не закончилась, и он продолжил нести чушь, что сильно расстраивало пожилого космонавта. "Освоение космоса здорово объединит всех нас" — кидался Трамп красивыми, но абсолютно бессмысленными псевдопатриотескими фразами.

This is a bit of Trump's remarks about space today during his E.O. signing. Just listen (and watch Buzz Aldrin's face). pic.twitter.com/hrUFAUpptX — Kyle Griffin (@kylegriffin1) 30 июня 2017 г.

Само подписание указа удивило очень многих. Во-первых, это мероприятие не стояло в официальном календаре президента, во-вторых, на него не явился никто из штаб-квартиры НАСА, и в-третьих, единственная женщина-астронавт в зале осталась без внимания. Когда вице-президент Майк Пенс представлял космонавтов, которые присутствуют на мероприятии, он назвал всего троих.

... особенно, трое американских астронавтов: Элвин Дрю, Дэвид Вулф и второй человек на Луне, легендарный Базз Олдрин Майк Пенс

При этом астронавт Сандра Холл Магнус сидела в полутора метрах от Пенса. Космическое сообщество мгновенно заметило это упущение, но сама Магнус не сконфузилась — позже она объяснила, что присутствовала на церемонии в качестве исполнительного директора Американского института воздухоплавания и космонавтики и не надела официальную униформу НАСА.