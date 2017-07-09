Снимки этих стариков, отмечающих 65-летие брака, не оставят равнодушными никого

Меган Воган рассказала, что уже снимала Руби и Гарольда на их 60-ю годовщину. По словам фотографа, Гарольд совершенно не изменился за пять лет, а у Руби начались проблемы с памятью: она так и не смогла вспомнить Меган.
Я сказала Руби, что рада её видеть. Она ответила: "Что ж, мне жаль, но я понятия не имею почему". Деменция совершенно не изменила её характер
Меган Воган
Несмотря на проблемы с памятью, Руби обожает рассматривать свои совместные фотографии с Гарольдом. Меган Воган отметила, что сейчас редко встречаются такие крепкие и любящие пары.
Пользователи "Фейсбука" поддержали фотографа лайками и комментариями.
Эти люди из поколения "Когда что-то сломалось, это чинят, а не выбрасывают"
Джессика Лицбински
Комментаторы также поделились своими семейными фотографиями. А пользовательница Джессика Лицбински выложила снимок бабушки и дедушки, которые обновили брачные клятвы на 60-летний юбилей свадьбы.
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