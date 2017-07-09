Снимки этих стариков, отмечающих 65-летие брака, не оставят равнодушными никого

Снимки пожилой пары, отмечающей 65-ю годовщину брака, выложила в Сеть свадебный фотограф Меган Воган. Обаятельные старички так понравились пользователям, что за два дня фотографии собрали почти 10 тысяч лайков и полтысячи комментариев в "Фейсбуке". А некоторые пользователи даже поделились фотографиями своих бабушек и дедушек.

Меган Воган рассказала, что уже снимала Руби и Гарольда на их 60-ю годовщину. По словам фотографа, Гарольд совершенно не изменился за пять лет, а у Руби начались проблемы с памятью: она так и не смогла вспомнить Меган.

Я сказала Руби, что рада её видеть. Она ответила: "Что ж, мне жаль, но я понятия не имею почему". Деменция совершенно не изменила её характер Меган Воган

Несмотря на проблемы с памятью, Руби обожает рассматривать свои совместные фотографии с Гарольдом. Меган Воган отметила, что сейчас редко встречаются такие крепкие и любящие пары.

Пользователи "Фейсбука" поддержали фотографа лайками и комментариями.

Эти люди из поколения "Когда что-то сломалось, это чинят, а не выбрасывают" Джессика Лицбински

Комментаторы также поделились своими семейными фотографиями. А пользовательница Джессика Лицбински выложила снимок бабушки и дедушки, которые обновили брачные клятвы на 60-летний юбилей свадьбы.