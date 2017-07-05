Фрирайдер устроил гонку с сурком на горной тропе и проиграл (видео)

Многие, кто посмотрел этот видеоролик, упрекнули Микаэля в жестоком обращении с животными. Они задались справедливым вопросом: зачем же он преследует несчастного сурка, ведь тот сильно нервничает и боится велосипедиста. На это спортсмен написал целый пост, что он на самом деле любит животных и всем сердцем ненавидит народную французскую забаву — охоту на барсуков и других крупных норных животных.
Прочитав эти успокаивающие слова, смотреть видео уже не так страшно, хотя в первые секунды может показаться, что в конце видеоролика произойдёт что-то неприятное и животное пострадает. К счастью, это видео с хорошим концом.
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