Фрирайдер устроил гонку с сурком на горной тропе и проиграл (видео)

Катаясь по Куршевелю, французский велосипедист-фрирайдер Микаэль Бимбо никак не ожидал, что толстый сурок начнёт соревноваться с ним. Свою бешеную погоню он снял на камеру, прикреплённую к шлему, и выложил на свою страницу в "Фейсбуке".

Многие, кто посмотрел этот видеоролик, упрекнули Микаэля в жестоком обращении с животными. Они задались справедливым вопросом: зачем же он преследует несчастного сурка, ведь тот сильно нервничает и боится велосипедиста. На это спортсмен написал целый пост, что он на самом деле любит животных и всем сердцем ненавидит народную французскую забаву — охоту на барсуков и других крупных норных животных.

Прочитав эти успокаивающие слова, смотреть видео уже не так страшно, хотя в первые секунды может показаться, что в конце видеоролика произойдёт что-то неприятное и животное пострадает. К счастью, это видео с хорошим концом.