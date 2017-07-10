Спортсменка! Комсомолка! Барби! И, наконец, просто сексуальная азиатка!

В современном мире в моду входят "живые Барби". Подражателей знаменитой куклы бесчисленное множество — и все они на одно лицо. И Кина Шен из Китая не стала исключением, только образ её далёк от розовой одежды и гидроперитных волос.

Кина Шен родилась в Китае.

Перед поступлением в университет она вместе с семьёй переехала в Калифорнию.

В 2011 году девушка поступила в Калифорнийский институт искусств. В процессе учёбы занималась продвижением модных брендов, а также пробовала себя в роли модели.

Благодаря своей одежде и образу готической куклы Барби Кина привлекла внимание многих модельных агентств.

Несмотря на то что девушка проживает в Америке, модные контракты с ней заключены в обеих странах — в США и Китае.

В её "инстаграме" почти полмиллиона подписчиков. Помимо этого, девушка является блогером — ведёт свой канал на "Ютубе". Там она делится со своими зрителями уроками макияжа.