Спортсменка! Комсомолка! Барби! И, наконец, просто сексуальная азиатка!

Кина Шен родилась в Китае.
Перед поступлением в университет она вместе с семьёй переехала в Калифорнию.
В 2011 году девушка поступила в Калифорнийский институт искусств. В процессе учёбы занималась продвижением модных брендов, а также пробовала себя в роли модели.
Благодаря своей одежде и образу готической куклы Барби Кина привлекла внимание многих модельных агентств.
Несмотря на то что девушка проживает в Америке, модные контракты с ней заключены в обеих странах — в США и Китае.
В её "инстаграме" почти полмиллиона подписчиков. Помимо этого, девушка является блогером — ведёт свой канал на "Ютубе". Там она делится со своими зрителями уроками макияжа.
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