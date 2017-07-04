Учёные из США раскрыли формулу долговечности древнеримского бетона

Учёные из университета Юты, США, открыли секрет невероятной прочности древнеримского бетона. В отличие от современного "коллеги", он не разрушался от контакта с водой и с годами становился только крепче. Оказывается, разгадка кроется в совмещении двух компонентов — вулканического пепла и морской воды.

О необычных свойствах бетонных построек Древнего Рима писал ещё Плиний Старший. Он утверждал, что бетонные постройки в древних гаванях превращаются в неприступный для волн монолит, который становится крепче день ото дня. А ведь ни для кого не секрет, что современные бетонные постройки в подобных условиях разрушаются всего за несколько десятилетий.

Оказывается, секрет прочности древнеримского бетона заключается в в использовании вулканического пепла, извести и солёной морской воды. Под действием океанских волн в таком бетоне формируются минералы, которые способствуют его укреплению. Аналогичный процесс происходит и в природе — именно так образуется горная порода туф. Вероятнее всего, именно наблюдения за природой подтолкнули древних римлян с созданию уникального строительного материала.

Теперь учёные из университета Юты надеются, что им удастся воссоздать утерянный рецепт древнеримского бетона. Если они преуспеют, то современные люди наконец-то смогут возводить бетонные постройки, которые переживут века и при этом не принесут вреда экологии.