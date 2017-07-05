59-летняя британка набила на своём теле 20 татуировок, посвящённых Жозе Моуринью

У пожилой жительницы Лестершира ни одна поездка в город не обходится без новой татуировки с изображением Жозе Моуринью. Кроме того, фанатка тратит пенсию мужа, чтобы её тело украшал тренер "Манчестер Юнайтед".

59-летняя Вивьен Бодикот из Хинкли, Лестершир, в буквальном смысле сходит с ума по португальскому тренеру "красных дьяволов". Ради него женщина даже готова изменить своему мужу.

Вивьен рассказывает, что она редко выезжает в город, но, как только ей удаётся туда выбраться, никогда не возвращается без нового тату. Она признаётся, что, как только открывает газету и видит его, у неё сразу подкашиваются ноги.

Он не просто особенный, он — единственный. Если бы я его увидела вживую, то, наверное, умерла бы. Я таю при взгляде на него Вивьен Бодикот

На все татуировки женщина потратила около £800. Некоторые были сделаны за £60, но больше всего рисунков было выполнено за £250.

Вивьен заявила, что в последний раз была на футбольном матче ещё в 90-х годах вместе со своим покойным отцом. Однако это не помешало ей стать преданной фанаткой тренера МЮ.

Если Моуринью покинет пост главного тренера МЮ и его позовут возглавлять клуб в другую страну, женщина готова последовать за ним и поддерживать его.

Однажды в Рождество мои внуки прибежали и сказали, что Жозе уволили с поста главного тренера "Челси". Праздничный обед пришлось отменить. Мне просто хотелось обнять его и сказать, что всё будет хорошо Вивьен Бодикот

Стоит отметить, что все расходы по росписи тела Вивьен берёт на себя её 76-летний муж Тони, с которым они поженились 15 лет назад. Он оплачивает ей сеансы тату из собственной пенсии. Хоть Тони и не разделяет увлечение жены, но ему очень приятно делать то, что делает его любимую счастливой.