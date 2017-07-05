Парню, восстанавливающему библиотеку, разрушенную ИГИЛ, шлют книги со всего мира

Когда запрещённая в России террористическая организация ИГИЛ взяла под свой контроль город Мосул и объявила там халифат в 2014 году, боевики обыскали университет в центре города и сожгли библиотеку с сотнями тысяч древнейших книг и рукописей.

Университет Мосула был основан в 1967 году и имел хорошую репутацию в регионе: он выдавал дипломы по нескольким дисциплинам, включая медицину, инженерию, историю и политологию. Библиотека университета содержала сотни тысяч книг на арабском и английском языках, исторические карты и периодические издания Османской империи, а также древние исламские рукописи, включая Коран IX века.

Когда помещение университета заняли террористы, они взяли в плен профессоров и вынудили их переписать книги в соответствии с учениями халифата. Сейчас ситуация в городе улучшается: войска Ирака изгнали террористов из Мосула, поэтому один энтузиаст решил взяться за восстановление утраченной библиотеки — книга за книгой, документ за документом.

Mosul Eye (Глаз Мосула) — анонимный блогер, который в течение последних трёх лет рассказывал о жизни в городе под гнётом террористов, возглавил проект по восстановлению библиотеки. Блогер окончил этот университет и даже преподавал там, когда ИГИЛ* захватило Мосул. Сам он называет себя историком.

Много времени я провёл в библиотеке. Если мне не нравилась лекция профессора, я уходил туда и учился самостоятельно Mosul Eye

Как только часть города, в которой расположен университет, была освобождена от боевиков, группа добровольцев отправилась в библиотеку, чтобы спасти всё, что осталось после оккупации. Несмотря на то что значительная часть была уничтожена, Mosul Eye рассказал, что им удалось сохранить две тысячи редких и очень древних томов из частных коллекций. Среди них оказалось около сотни поистине ценнейших экземпляров.

Today we have preserved rare books and manuscripts in the Central library of Mosul Univ. pic.twitter.com/pyP3EcOMgb — Mosul Eye عين الموصل (@MosulEye) 22 мая 2017 г.

Используя свой личный блог, Mosul Eye пустил международный призыв о помощи всем, кто мог пожертвовать свои личные книги. И эффект оказался потрясающим. Люди стали присылать книги из Австралии, США и Европы, причём абсолютно на разные темы и написанные на разных языках.

De Marseille à Mossoul Avec Amour.

Books from Marseille on its way to Mosul. pic.twitter.com/OQe9uGgcXL — Mosul Eye عين الموصل (@MosulEye) 17 мая 2017 г.

Mosul Eye рассказал, что в общей сложности им уже прислали около 10 тысяч книг, а для открытия библиотеки нужно набрать 200 тысяч. Несколько благотворительных организаций по всему миру начали свои акции по сбору книг для библиотеки Мосула, а также взялись покрыть расходы на доставку литературы.

Сейчас все книги доставляются в Багдад, где живёт блогер, и теперь ему и его команде нужно придумать, как организовать доставку тонн книг в Мосул. До этого он организовывал в городе благотворительный фестиваль, пропуском на который являлась принесённая и подаренная организаторам книга из личной библиотеки.

Блогер знает, что его родной город и библиотека никогда не будут прежними, но он надеется, что новые книги привлекут молодёжь, которая будет тянуться к знаниям, а также делиться ими, в том числе и в напечатанном виде, с университетом.

* Организация запрещена в РФ по решению Верховного суда.