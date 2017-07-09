Я почувствовал себя дома. Что дети говорят о встрече с биологическими родителями

Множество усыновлённых детей не подозревают, что их семья не связана с ними кровными узами. Другие знают об этом, но не желают знакомиться с биологическими родителями. А некоторые приёмные дети вырастают и находят людей, которые когда-то произвели их на свет. О своей первой встрече с биологическими родителями они рассказали в обсуждении на портале Reddit.com.

Девушка с ником KellyAnn3106 рассказала, что у неё не было возможности познакомиться с биологическим отцом — он умер ещё до её рождения. Зато приёмная мама поделилась с девушкой несколькими посланиями от её биологической матери.

В этих записках была очень важная для меня информация. Например, я узнала, что у меня есть братья и сёстры. Там не было имени матери, но мне всё равно удалось его разузнать. И, когда я забила это имя в Google, выяснилось, что она уже мертва. Это поразило меня сильнее, чем я могла ожидать KellyAnn3106

Пользователю с ником IzzyTheAmazing повезло ещё меньше. Он долгое время воспитывался в детском доме, а женщина, которая в итоге забрала его, издевалась над ним. Но и встреча с биологической матерью не принесла ему утешения.

Реальность такова: моя мать всё ещё наркоманка. Но она намного лучше, чем женщина, которая меня воспитала (она была очень жестокой), и я порой злюсь, потому что иногда мне кажется, что я бы лучше вырос с наркоманкой, чем с той, которая меня избивала IzzyTheAmazing

А вот девушка с ником Hot_Carla рада, что встретила свою биологическую мать. Она не торопила события, и её полностью устраивала приёмная семья. А когда встреча всё-таки состоялась, девушке удалось подружиться с биологической матерью, которая родила её в 14 лет.

У нас с ней схожие интересы, и вообще мы похожи. Я не воспринимаю её как мать — скорее как друга, который несколько чрезмерно ко мне привязан. Были моменты, когда она хотела меня обнять, а я не была к этому готова. Она мне нравится, она классная, и всё-таки она не моя мама Hot_Carla

24-летний парень с ником Incasinoout512 рассказал, что его приёмная семья никогда не разделяла его взгляды и увлечения, поэтому встреча с биологическими родителями стала для него настоящей отдушиной.

Мне нравится тяжёлая музыка, искусство, выпивка и татуировки. Мои биологические родители оказались такими же, как и я. И хотя мы долгое время не были знакомы, именно рядом с ними я чувствую себя дома. Каждую нашу встречу мы понимаем, как сильно мы похожи. Это чувство непередаваемо Incasinoout512

И, наконец, пользовательница с ником Madnamam действительно счастлива, что её встреча с биологической матерью состоялась. Женщина сама нашла свою дочь с помощью агентства по усыновлению.