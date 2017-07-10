В США учёные доказали, что таблетки от изжоги сокращают жизнь

Исследователи из американского университета проанализировали медицинские записи ветеранов армии и обнаружили, что люди, регулярно принимающие препараты от изжоги, умирали чаще в течение следующих шести лет, чем те, кто прибегал к альтернативному лечению.

Для исследования учёные из Вашингтонского университета в Миссури взяли медицинские записи шести миллионов ветеранов армии.

Изучение показало, что люди, принимающие ингибиторы протонной помпы (ИПП) для лечения изжоги, на 25% чаще умирали в течение следующих шести лет, чем те, кто использовал альтернативное лечение под названием блокаторы Н2.

Учёные отмечают, что риски преждевременной смерти особенно возрастают среди людей, которые принимают лекарства на протяжении долгого периода.

По их словам, люди, которые принимали ИПП более полугода, имели на 31% выше риск ранней смерти. А у тех, кто употреблял их больше одного года, риск преждевременной смерти увеличился до 51%.

Однако в ходе исследования учёным так и не удалось установить точную причину возникновения повышенного риска ранней смерти. Они отмечают, что недавние исследования выявили связь между этими препаратами и хроническим заболеванием почек, деменцией и остеопорозом. Другие исследования связывали ИПП со старением клеток и тканей.

Эксперты подчёркивают, что если кому-то очень нужны препараты от изжоги, то их нужно принимать, но очень часто человек употребляет данные лекарства без особой необходимости. Кроме того, лечащий врач должен тщательно следить за эффективностью лекарств и продолжительностью их приёма, чтобы отменить препараты в тот момент, когда они больше не нужны. Исследователи отмечают, что ИПП и H2-блокаторы часто выписываются и при серьёзных проблемах со здоровьем вроде кровотечений в верхней части желудочно-кишечного тракта, гастроэзофагеального рефлюкса и рака пищевода.