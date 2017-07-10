Самую большую в мире коллекцию Hello Kitty собрал 67-летний коп на пенсии

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Самую большую в мире коллекцию Hello Kitty собрал 67-летний коп на пенсии

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Полицейский в отставке из Японии собрал самую большую в мире коллекцию игрушек с изображением Hello Kitty. Узнайте, как выглядит розовая мечта настоящего мужчины, посмотрев видео от Лайфа.

Автор:
Татьяна Кондратьева
ТК
Татьяна Кондратьева
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