Самая чернокожая модель в мире: Мне советовали отбелить кожу, но я отказалась

Ньяким Гатвеч — обладательница потрясающей фигуры, 160 тысяч подписчиков в "Инстаграме" и удивительной угольно-чёрной кожи. Девушка личным примером доказывает, что настоящую красоту невозможно вписать в рамки, а необычный цвет кожи — это преимущество, а не недостаток.

Публикация от Nyakim Gatwech (@queenkim_nyakim) Июн 26 2017 в 2:12 PDT

24-летняя Ньяким Гатвеч из Южного Судана живёт в штате Миннесота, США. Необычная внешность Ньяким сразу привлекает внимание, а однажды таксист посоветовал ей отбелить кожу. И тогда девушка решила доказать, иссиня-чёрная кожа — это прекрасно. Для этого на стала моделью и завела страницу в "Инстаграме".

Публикация от Nyakim Gatwech (@queenkim_nyakim) Июн 12 2017 в 11:43 PDT

Дорогая моя тёмная кожа, поцелованная солнцем, угольно-чёрная или как там тебя ещё называют: ты прекрасна, и я испытываю к тебе безусловную любовь, потому что ты — это я Ньяким Гатвеч

Публикация от Nyakim Gatwech (@queenkim_nyakim) Июн 2 2017 в 5:16 PDT

Не позволяйте американским стандартам наносить ущерб вашей африканской душе. Любите кожу, в которой вы живёте, вне зависимости от того, какого она цвета или оттенка Ньяким Гатвеч

Публикация от Nyakim Gatwech (@queenkim_nyakim) Мар 17 2017 в 6:04 PDT

Ньяким признаётся, что когда-то и сама задумывалась об отбеливании кожи. Но теперь она поняла, как прекрасно жить, не загоняя себя в чьи-то стандарты. С девушкой согласны и её подписчики, которых больше 160 тысяч. Ньяким надеется, что теперь и другие необычные красавицы научатся ценить свою удивительную внешность.