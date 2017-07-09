Самая чернокожая модель в мире: Мне советовали отбелить кожу, но я отказалась

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Самая чернокожая модель в мире: Мне советовали отбелить кожу, но я отказалась

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Фото: © instagram.com/queenkim_nyakim

Ньяким Гатвеч — обладательница потрясающей фигуры, 160 тысяч подписчиков в "Инстаграме" и удивительной угольно-чёрной кожи. Девушка личным примером доказывает, что настоящую красоту невозможно вписать в рамки, а необычный цвет кожи — это преимущество, а не недостаток.

24-летняя Ньяким Гатвеч из Южного Судана живёт в штате Миннесота, США. Необычная внешность Ньяким сразу привлекает внимание, а однажды таксист посоветовал ей отбелить кожу. И тогда девушка решила доказать, иссиня-чёрная кожа — это прекрасно. Для этого на стала моделью и завела страницу в "Инстаграме".

Дорогая моя тёмная кожа, поцелованная солнцем, угольно-чёрная или как там тебя ещё называют: ты прекрасна, и я испытываю к тебе безусловную любовь, потому что ты — это я

Ньяким Гатвеч

Не позволяйте американским стандартам наносить ущерб вашей африканской душе. Любите кожу, в которой вы живёте, вне зависимости от того, какого она цвета или оттенка

Ньяким Гатвеч

Ньяким признаётся, что когда-то и сама задумывалась об отбеливании кожи. Но теперь она поняла, как прекрасно жить, не загоняя себя в чьи-то стандарты. С девушкой согласны и её подписчики, которых больше 160 тысяч. Ньяким надеется, что теперь и другие необычные красавицы научатся ценить свою удивительную внешность.

Автор:
Татьяна Кондратьева
ТК
Татьяна Кондратьева
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