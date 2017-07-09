Самая чернокожая модель в мире: Мне советовали отбелить кожу, но я отказалась

24-летняя Ньяким Гатвеч из Южного Судана живёт в штате Миннесота, США. Необычная внешность Ньяким сразу привлекает внимание, а однажды таксист посоветовал ей отбелить кожу. И тогда девушка решила доказать, иссиня-чёрная кожа — это прекрасно. Для этого на стала моделью и завела страницу в "Инстаграме".
Дорогая моя тёмная кожа, поцелованная солнцем, угольно-чёрная или как там тебя ещё называют: ты прекрасна, и я испытываю к тебе безусловную любовь, потому что ты — это я
Ньяким Гатвеч
Не позволяйте американским стандартам наносить ущерб вашей африканской душе. Любите кожу, в которой вы живёте, вне зависимости от того, какого она цвета или оттенка
Ньяким Гатвеч
Ньяким признаётся, что когда-то и сама задумывалась об отбеливании кожи. Но теперь она поняла, как прекрасно жить, не загоняя себя в чьи-то стандарты. С девушкой согласны и её подписчики, которых больше 160 тысяч. Ньяким надеется, что теперь и другие необычные красавицы научатся ценить свою удивительную внешность.
- Популярные
- По времени