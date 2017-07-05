В Новой Зеландии пингвинов решили воспитывать с помощью доски позора

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В Новой Зеландии пингвинов решили воспитывать с помощью доски позора

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Фото © Flickr/Daniel Pietzsch

Каждый месяц в Национальном океанариуме Новой Зеландии выбирают самого послушного и непослушного пингвинов.

Фотографии птиц, отличившихся поведением, вывешивают на специальном стенде.

В июне самым непослушным был признан пингвин по кличке Тимми. Как указано на табличке, он воровал рыбу и сбивал с ног других пингвинов. Звание лучшей заслужила Бетти — она хорошо плавает и терпеливо ждёт свою рыбу.

На веб-сайте океанариума поясняется, что население аквариума составляют пингвины с серьёзными травмами и с ограниченными возможностями, такими как слепота и ампутация конечностей.

Если бы они жили не в аквариуме, а в дикой природе, они бы не выжили

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