В Новой Зеландии пингвинов решили воспитывать с помощью доски позора

Каждый месяц в Национальном океанариуме Новой Зеландии выбирают самого послушного и непослушного пингвинов.

Фотографии птиц, отличившихся поведением, вывешивают на специальном стенде.

В июне самым непослушным был признан пингвин по кличке Тимми. Как указано на табличке, он воровал рыбу и сбивал с ног других пингвинов. Звание лучшей заслужила Бетти — она хорошо плавает и терпеливо ждёт свою рыбу.

На веб-сайте океанариума поясняется, что население аквариума составляют пингвины с серьёзными травмами и с ограниченными возможностями, такими как слепота и ампутация конечностей.