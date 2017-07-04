Видео с корейцами, которые довели брата до истерики, становится "вирусом"

Когда это произошло, молодой человек возмутился. Но братья стали доказывать, что это невозможно. Как только парень успокоился, опять получил "выстрел". Вот тогда молодой человек пришёл в бешенство. Ну а когда это произошло в третий раз, кореец и вовсе вышел из себя.
Шутка открылась, когда один из братьев окончательно перестал сдерживать смех и стрельнул в "водителя". Тот оттолкнул шутников и, не оценив подкола, вышел из машины.
Тем временем ролик за сутки набрал на YouTube почти 150 тысяч комментариев. На reddit всего за 12 часов — более 12 тысяч лайков и почти 1000 комментариев. Пользователи в шутку сравнивают водителя, которого разыграли, с северокорейским лидером.
Впрочем, есть и скептики, которые уверены, что видео изначально было постановочным. А сам молодой человек прекрасно знал, что в него "стреляют".
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