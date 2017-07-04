Видео с корейцами, которые довели брата до истерики, становится "вирусом"

В соцсетях набирает популярность видео, где два брата-корейца разыграли третьего. На кадрах молодые люди сидят в машине и вертят в руках игрушечный автомат. Первый показывает на себе, что он не может выстрелить, то же самое проделывает второй. И только в третьего попадает пулька.

Когда это произошло, молодой человек возмутился. Но братья стали доказывать, что это невозможно. Как только парень успокоился, опять получил "выстрел". Вот тогда молодой человек пришёл в бешенство. Ну а когда это произошло в третий раз, кореец и вовсе вышел из себя.

Шутка открылась, когда один из братьев окончательно перестал сдерживать смех и стрельнул в "водителя". Тот оттолкнул шутников и, не оценив подкола, вышел из машины.

Тем временем ролик за сутки набрал на YouTube почти 150 тысяч комментариев. На reddit всего за 12 часов — более 12 тысяч лайков и почти 1000 комментариев. Пользователи в шутку сравнивают водителя, которого разыграли, с северокорейским лидером.

Впрочем, есть и скептики, которые уверены, что видео изначально было постановочным. А сам молодой человек прекрасно знал, что в него "стреляют".