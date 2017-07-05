Выпускница принесла на вечеринку флягу под видом сумочки, но никто не заметил

"До сих пор не могу понять, как мне удалось под видом клатча пронести на выпускной огромную флягу", — недоумевает пользовательница твиттера @eleanorclrke. Её пост об этом неординарном событии привлёк внимание сотен тысяч пользователей. Мы тоже не остались в стороне.
По ссылке — ещё несколько фотографий с выпускного нашей героини.
Still don't know how I got away with a huge hip flask as my prom clutch pic.twitter.com/fYDJkA0MuC— ELEANOR (@eleanorclrke) 2 июля 2017 г.
А так, видимо, выглядели её учебные будни.
#clueless pic.twitter.com/FNzKzpePUI— ELEANOR (@eleanorclrke) 3 октября 2016 г.
- Популярные
- По времени