Выпускница принесла на вечеринку флягу под видом сумочки, но никто не заметил

"До сих пор не могу понять, как мне удалось под видом клатча пронести на выпускной огромную флягу", — недоумевает пользовательница твиттера @eleanorclrke. Её пост об этом неординарном событии привлёк внимание сотен тысяч пользователей. Мы тоже не остались в стороне.