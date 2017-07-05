Выпускница принесла на вечеринку флягу под видом сумочки, но никто не заметил

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Выпускница принесла на вечеринку флягу под видом сумочки, но никто не заметил

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"До сих пор не могу понять, как мне удалось под видом клатча пронести на выпускной огромную флягу", — недоумевает пользовательница твиттера @eleanorclrke. Её пост об этом неординарном событии привлёк внимание сотен тысяч пользователей. Мы тоже не остались в стороне.

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По ссылке — ещё несколько фотографий с выпускного нашей героини.

А так, видимо, выглядели её учебные будни.

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