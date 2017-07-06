Пользователи Сети накинулись на мать, которая выложила фото младенца с пирсингом

Дочка Энедины Вэнс на фото выглядит как любой другой счастливый ребёнок, однако если присмотреться к снимку повнимательней, можно заметить, что у неё проколота щека.

По словам самой матери, она выложила эту фотографию, чтобы показать, что бодимодификации у детей — это плохо. К сожалению, большая часть аудитории "Фейсбука", которая увидела это фото, неправильно поняла Энедину и стала присылать ей угрозы расправы в личные сообщения. Многие даже грозились вызвать службу защиты детей, чтобы они взяли под контроль "чокнутую мамашу".

Выглядит мило, верно? Я знаю, что ей это нравится, и когда она подрастёт, она мне ещё скажет спасибо. А если не понравится, то вытащит серёжку — и дело с концом Энедина Вэнс

Женщина, у которой в общей сложности 6 детей, без зазрения совести во всеуслышанье говорит, что это её ребёнок и она делает с ним, что захочет, пока дочке не исполнится 18 лет.

Самое интересное произошло несколькими днями позже. Энедина призналась, что специально написала этот пост, чтобы поднять на поверхность проблемную тему. На самом деле ничего она своей дочке не прокалывала, пирсинг — это фотошоп. И такую фотографию она выложила в укор современным мамочкам, которые вольны считать, что дети — это их собственность, а не отдельная, самостоятельная личность.