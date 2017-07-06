Пользователи Сети накинулись на мать, которая выложила фото младенца с пирсингом

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Пользователи Сети накинулись на мать, которая выложила фото младенца с пирсингом

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Фото © Facebook/Enedina Vance

Дочка Энедины Вэнс на фото выглядит как любой другой счастливый ребёнок, однако если присмотреться к снимку повнимательней, можно заметить, что у неё проколота щека.

По словам самой матери, она выложила эту фотографию, чтобы показать, что бодимодификации у детей — это плохо. К сожалению, большая часть аудитории "Фейсбука", которая увидела это фото, неправильно поняла Энедину и стала присылать ей угрозы расправы в личные сообщения. Многие даже грозились вызвать службу защиты детей, чтобы они взяли под контроль "чокнутую мамашу".

Выглядит мило, верно? Я знаю, что ей это нравится, и когда она подрастёт, она мне ещё скажет спасибо. А если не понравится, то вытащит серёжку — и дело с концом

Энедина Вэнс

Женщина, у которой в общей сложности 6 детей, без зазрения совести во всеуслышанье говорит, что это её ребёнок и она делает с ним, что захочет, пока дочке не исполнится 18 лет.

<p>Фото © <a href="https://www.facebook.com/LatNbtrfly" target="_blank">facebook.com/Enedina Vance</a></p>

Самое интересное произошло несколькими днями позже. Энедина призналась, что специально написала этот пост, чтобы поднять на поверхность проблемную тему. На самом деле ничего она своей дочке не прокалывала, пирсинг — это фотошоп. И такую фотографию она выложила в укор современным мамочкам, которые вольны считать, что дети — это их собственность, а не отдельная, самостоятельная личность.

Не могу поверить, что столько людей поверило в это! Я же даже сохранила сатирический тон и поставила хештег "сарказм"

Энедина Вэнс

Автор:
Юлия Зинченко
ЮЗ
Юлия Зинченко
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