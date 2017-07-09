Пикачу всё ещё торт: многодетная мама из Сингапура делает торты в виде игрушек

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Пикачу всё ещё торт: многодетная мама из Сингапура делает торты в виде игрушек

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Фото © Instagram/susanne.decochiffon

37-летняя Сюзанна из Сингапура начала выпекать торты, чтобы развлечь своих детей и их приятелей. Но что-то пошло не так, и теперь у неё больше 20 тысяч подписчиков в "Инстаграме" и две собственные поваренные книги.

С первого взгляда может показаться, что на фотографиях обыкновенные мягкие игрушки. Но на самом деле это необычные и очень вкусные шифоновые торты, который печёт для своей семьи Сюзанна Нг из Сингапура.

Сюзанна — кандидат наук в области биомедицинской инженерии, и неудивительно, что её торты не вредят здоровью — в них очень мало масла и лишь четверть от привычной нормы сахара.

Сюзанна написала уже две поваренные книги и сейчас работает над созданием третьей. В её "Инстаграме" 23 тысячи подписчиков, которые с удовольствием разглядывают снимки необычной выпечки.

Я испытываю потребность в реализации моих творческих идей, поэтому создание креативных шифоновых тортов доставляет мне огромное удовольствие

Сюзанна Нг

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