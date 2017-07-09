Пикачу всё ещё торт: многодетная мама из Сингапура делает торты в виде игрушек

С первого взгляда может показаться, что на фотографиях обыкновенные мягкие игрушки. Но на самом деле это необычные и очень вкусные шифоновые торты, который печёт для своей семьи Сюзанна Нг из Сингапура.
Сюзанна — кандидат наук в области биомедицинской инженерии, и неудивительно, что её торты не вредят здоровью — в них очень мало масла и лишь четверть от привычной нормы сахара.
Сюзанна написала уже две поваренные книги и сейчас работает над созданием третьей. В её "Инстаграме" 23 тысячи подписчиков, которые с удовольствием разглядывают снимки необычной выпечки.
Я испытываю потребность в реализации моих творческих идей, поэтому создание креативных шифоновых тортов доставляет мне огромное удовольствие
Сюзанна Нг
- Популярные
- По времени