Пикачу всё ещё торт: многодетная мама из Сингапура делает торты в виде игрушек

37-летняя Сюзанна из Сингапура начала выпекать торты, чтобы развлечь своих детей и их приятелей. Но что-то пошло не так, и теперь у неё больше 20 тысяч подписчиков в "Инстаграме" и две собственные поваренные книги.

Публикация от Susanne Ng (@susanne.decochiffon) Авг 25 2016 в 7:56 PDT

С первого взгляда может показаться, что на фотографиях обыкновенные мягкие игрушки. Но на самом деле это необычные и очень вкусные шифоновые торты, который печёт для своей семьи Сюзанна Нг из Сингапура.

Публикация от Susanne Ng (@susanne.decochiffon) Апр 23 2017 в 6:48 PDT

Сюзанна — кандидат наук в области биомедицинской инженерии, и неудивительно, что её торты не вредят здоровью — в них очень мало масла и лишь четверть от привычной нормы сахара.

Публикация от Susanne Ng (@susanne.decochiffon) Май 15 2017 в 4:37 PDT

Сюзанна написала уже две поваренные книги и сейчас работает над созданием третьей. В её "Инстаграме" 23 тысячи подписчиков, которые с удовольствием разглядывают снимки необычной выпечки.

Публикация от Susanne Ng (@susanne.decochiffon) Апр 30 2017 в 6:50 PDT

Я испытываю потребность в реализации моих творческих идей, поэтому создание креативных шифоновых тортов доставляет мне огромное удовольствие Сюзанна Нг