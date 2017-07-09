Девушки коренных народов Австралии пропускают школу из-за отсутствия тампонов

Новое исследование показало, что девочки, живущие в некоторых общинах коренных народов, вынуждены каждый месяц оставаться дома и пропускать школу из-за того, что у них нет возможности приобрести гигиенические прокладки или тампоны.

Исследование, проведённое Институтом глобальных изменений Университета Квинсленда, показало, что во многих школах в отдалённых деревнях в туалетах нет мусорной корзины. Это показывает, что девочки не пользуются гигиеническими средствами во время менструаций.

Также учёные установили, что коренные жительницы не могут позволить себе купить прокладки, которые стоят в среднем 10 долларов за одну пачку. К этому прибавляется чувство стыда, вызванное отсутствием знаний в этой области.

Исследование было проведено в рамках акции по организации доступа всех жителей Австралии к воде и средствам санитарии Фото © Flickr/Rusty Stewart

Несмотря на то что выборка исследования была небольшой, его результаты шокировали учёных. Поскольку во многих отдалённых общинах наблюдается переизбыток населения, живущего в условиях антисанитарии и низкого уровня осведомлённости населения о физиологических особенностях женщин, многие девушки вынуждены скрывать менструацию от своих семей.

Ещё одним определяющим фактором стала зависимость населения от скважин с водой. Из-за высокого содержания кальция в таких источниках трубы и стиральные машины засоряются, что тоже лишает жителей возможности следить за своей гигиеной. Сантехники рассказывали, что засоры часто происходят из-за того, что испачканное бельё просто смывают в унитаз. Пробелы в знаниях о гигиене приводят не только к инфраструктурным и житейским проблемам, но и способствуют развитию трахомы.