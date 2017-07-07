235-я ракетка мира: Я так хочу Большой шлем...

Кэти Бултер родилась 1 августа 1996 года в Лестере
Карьеру теннисистки она начала четыре года назад
По состоянию на июнь 2017 года Кэти занимала 235-ю строчку в мировом рейтинге
Дебют на "Уимблдоне", одном из турниров Большого шлема, у подающей надежды спортсменки не сложился
Во время первой игры она мотивировала себя запиской, которую адресовала сама себе
"Ты заслужила право быть здесь! Наслаждайся! Играй как в последний раз! Покажи им, как сильно ты хочешь победить!"
Записка не помогла, зато у нас есть возможность насладиться "инстаграмом" Кэти, который она теперь будет обновлять чуть чаще
Теннис? Какой теннис?
Хороший инструмент
Хорошая подружка
Не переживай, Кэти! Впереди ещё много Больших шлемов!
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