235-я ракетка мира: Я так хочу Большой шлем...

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235-я ракетка мира: Я так хочу Большой шлем...

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20-летняя британская теннисистка Кэти Бултер дебютировала на "Уимблдоне" с поражения в первом же раунде турнира. Пока у неё лучше получается вести "Инстаграм". А поскольку вы наверняка не видели её игру, мы предлагаем вам заняться просмотром её фотографий. Оно того стоит.

Кэти Бултер родилась 1 августа 1996 года в Лестере

Карьеру теннисистки она начала четыре года назад

По состоянию на июнь 2017 года Кэти занимала 235-ю строчку в мировом рейтинге

Дебют на "Уимблдоне", одном из турниров Большого шлема, у подающей надежды спортсменки не сложился

Во время первой игры она мотивировала себя запиской, которую адресовала сама себе

"Ты заслужила право быть здесь! Наслаждайся! Играй как в последний раз! Покажи им, как сильно ты хочешь победить!"

Записка не помогла, зато у нас есть возможность насладиться "инстаграмом" Кэти, который она теперь будет обновлять чуть чаще

Теннис? Какой теннис?

Хороший инструмент

Хорошая подружка

Не переживай, Кэти! Впереди ещё много Больших шлемов!

Автор:
СХ
Семен Хафизов
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