235-я ракетка мира: Я так хочу Большой шлем...

20-летняя британская теннисистка Кэти Бултер дебютировала на "Уимблдоне" с поражения в первом же раунде турнира. Пока у неё лучше получается вести "Инстаграм". А поскольку вы наверняка не видели её игру, мы предлагаем вам заняться просмотром её фотографий. Оно того стоит.

Кэти Бултер родилась 1 августа 1996 года в Лестере

Публикация от Katie Boulter (@katiecboulter) Июл 4 2017 в 1:44 PDT

Карьеру теннисистки она начала четыре года назад

Публикация от Katie Boulter (@katiecboulter) Мар 4 2017 в 1:32 PST

По состоянию на июнь 2017 года Кэти занимала 235-ю строчку в мировом рейтинге

Публикация от Katie Boulter (@katiecboulter) Дек 14 2016 в 1:05 PST

Дебют на "Уимблдоне", одном из турниров Большого шлема, у подающей надежды спортсменки не сложился

Публикация от Katie Boulter (@katiecboulter) Окт 9 2016 в 9:18 PDT

Во время первой игры она мотивировала себя запиской, которую адресовала сама себе

Публикация от Katie Boulter (@katiecboulter) Авг 28 2016 в 1:00 PDT

"Ты заслужила право быть здесь! Наслаждайся! Играй как в последний раз! Покажи им, как сильно ты хочешь победить!"

Публикация от Katie Boulter (@katiecboulter) Апр 24 2016 в 9:43 PDT

Записка не помогла, зато у нас есть возможность насладиться "инстаграмом" Кэти, который она теперь будет обновлять чуть чаще

Публикация от Katie Boulter (@katiecboulter) Июн 13 2016 в 2:40 PDT

Теннис? Какой теннис?

Публикация от Katie Boulter (@katiecboulter) Июн 26 2016 в 1:02 PDT

Хороший инструмент

Публикация от Katie Boulter (@katiecboulter) Сен 3 2016 в 2:08 PDT

Хорошая подружка

Публикация от Katie Boulter (@katiecboulter) Окт 30 2016 в 2:03 PDT

Не переживай, Кэти! Впереди ещё много Больших шлемов!