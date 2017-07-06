Жуткая болезнь и равнодушие людей оставили этого поросёнка почти без кожи

Возможно, мы никогда не узнаем, почему люди так жестоки по отношению к животным (да и друг к другу тоже), но одно известно наверняка: всегда найдутся те, кто способен проявлять сострадание ко всем живым существам. Такими неравнодушными людьми стали работники ранчо Sale Ranch Sanctuary в Калифорнии, которые спасли жизнь поросёнка.

Поросёнок, которого назвали Черри Блоссом (Цветение Вишни), жил в невыносимых условиях, прежде чем его отправили в приют, который специализируется на кошках и собаках. Ветеринары приложили все усилия, чтобы избавить животное от жуткой формы саркоптической чесотки.

Человек, который подбросил поросёнка в приют, заявил, что свинья была бездомной, однако её состояние указывало на то, что раньше у неё были хозяева, но неправильный уход довёл её до такого критического состояния. Работники ранчо подозревают, что мужчина, который подбросил Черри Блоссома в приют, и есть владелец ранчо, на котором он раньше жил, и что ему было стыдно признаться, что он довёл свинью до такого состояния, а потому он соврал, что нашёл её.

Поскольку в питомнике не знали, как лечить поросёнка от смертельной разновидности чесотки, волонтёры связались с ранчо, которое, по их мнению, смогло бы оказать помощь Черри Блоссому. Джейн Сэйл, основатель и владелец фермы Sale Ranch Sanctuary, уже несколько лет работает с домашним скотом, поэтому она сразу сказала, что поросёнка держали в переполненном и грязном помещении.

В детстве иммунитет Черри был хорошим, но он перестал развиваться. Сейчас мы дали ему соответствующие лекарства, и, несмотря на то что боль пока осталась, он идёт на поправку Джейн Сэйл

Черри оказался очень дружелюбным, и он понял, что эти люди желают ему только добра. Он уже почти позабыл, до какого состояния его довели прежние владельцы. Поросёнок с удовольствием подставляет пузо, когда работники ранчо намазывают его специальными кремами от чесотки.

Помимо лечения кремами и мазями, Черри проходит лазерную светотерапию. Прошло уже два месяца лечения, и у поросёнка начала прорастать первая шёрстка. Ветеринары поражаются такой потрясающей трансформации: кожа Черри начинает также восстанавливаться.

Вместе с улучшением физического состояния настроение поросёнка также приходит в норму. Он дружит абсолютно со всеми. Он любит людей, которые его лечат, собак, с которыми он играет, и других домашних животных, которых он навещает, подходя к загону.