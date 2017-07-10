Бывший российский зэк вдохновил художника на создание татуированных скульптур

Талантливый итальянский скульптор Фабио Видале делает из мрамора настоящие произведения искусства. От его работ невозможно оторвать глаз. Так, например, мастер решил разнообразить свои работы и покрыл тела известных скульптур славянскими тюремными татуировками.

Фабио Видале родился в городе Кунео, Италия. Любовь к мрамору у него проявилась ещё в детстве.

Уже с 16 лет он начал работать с этим камнем.

Свои скульптуры художник создаёт исключительно из каррарского мрамора, который добывается в каменоломнях Итальянских Альп.

Видале создал серию работ, посвящённую славянским тюремным татуировкам.

Дело в том, что в 2009 году скульптор проводил выставку в России.

Там он познакомился с осетином, тело которого полностью покрывали различные татуировки.

Художника так впечатлило полностью разрисованное татуировками тело, что он решил перенести рисунки на свои скульптуры. На торсах, кистях и других фрагментах человеческого тела изображена различная символика, которая обычно определяет принадлежность заключённых в местах лишения свободы.

Критики по-разному отнеслись к творчеству итальянского мастера. Одни считали, что в татуировках он выразил свою политическую позицию. Другие заметили сострадание к заключённым, а третьи — симпатию к анархии.

На самом деле, как объяснил художник, он просто скопировал сочетание кириллических символов на свои мраморные скульптуры.