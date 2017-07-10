Бывший российский зэк вдохновил художника на создание татуированных скульптур

Фабио Видале родился в городе Кунео, Италия. Любовь к мрамору у него проявилась ещё в детстве.
Уже с 16 лет он начал работать с этим камнем.
Свои скульптуры художник создаёт исключительно из каррарского мрамора, который добывается в каменоломнях Итальянских Альп.
Видале создал серию работ, посвящённую славянским тюремным татуировкам.
Дело в том, что в 2009 году скульптор проводил выставку в России.
Там он познакомился с осетином, тело которого полностью покрывали различные татуировки.
Художника так впечатлило полностью разрисованное татуировками тело, что он решил перенести рисунки на свои скульптуры. На торсах, кистях и других фрагментах человеческого тела изображена различная символика, которая обычно определяет принадлежность заключённых в местах лишения свободы.
Критики по-разному отнеслись к творчеству итальянского мастера. Одни считали, что в татуировках он выразил свою политическую позицию. Другие заметили сострадание к заключённым, а третьи — симпатию к анархии.
На самом деле, как объяснил художник, он просто скопировал сочетание кириллических символов на свои мраморные скульптуры.
Искусство должно быть ближе к народу! Молодёжь можно заинтересовать лишь внешне. Ведь сегодня её больше интересует то, что снаружи, а не то, что спрятано внутри
Фабио Видале
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