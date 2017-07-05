Внеплановый КИТсёрфинг: экстремал проехался на доске по спине кита (видео)

Уникальный момент, когда кайтсёрфер прокатился по спине горбатого кита, попал на камеру. Экстремал не ожидал, что его поездка по волнам калифорнийского побережья запомнится ему на всю жизнь.

Андрей Григорьев посетил пляж Крисси Филд в Калифорнии, чтобы позаниматься там кайтсёрфингом, или кайтбордингом, — катанием на доске по волнам при помощи воздушного змея (кайта). Он прикрепил экшен-камеру, которая снимала его в течение всего заезда. В кадр попало удивительное происшествие — он нечаянно прокатился по спине горбатого кита.

Где-то 15 секунд я чувствовал, что что-то находится под моей доской, а потом кит выпрыгнул из воды неподалёку от меня Андрей Григорьев

На кадрах видно, как Григорьев пребывает в небывалом замешательстве, в удивлении оглядываясь по сторонам. Сам мужчина признался, что увидел кита впервые именно в тот момент, когда проехался по нему, и ни в коем случае не хотел нанести животному вред.