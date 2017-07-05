Внеплановый КИТсёрфинг: экстремал проехался на доске по спине кита (видео)

Андрей Григорьев посетил пляж Крисси Филд в Калифорнии, чтобы позаниматься там кайтсёрфингом, или кайтбордингом, — катанием на доске по волнам при помощи воздушного змея (кайта). Он прикрепил экшен-камеру, которая снимала его в течение всего заезда. В кадр попало удивительное происшествие — он нечаянно прокатился по спине горбатого кита.
Где-то 15 секунд я чувствовал, что что-то находится под моей доской, а потом кит выпрыгнул из воды неподалёку от меня
Андрей Григорьев
На кадрах видно, как Григорьев пребывает в небывалом замешательстве, в удивлении оглядываясь по сторонам. Сам мужчина признался, что увидел кита впервые именно в тот момент, когда проехался по нему, и ни в коем случае не хотел нанести животному вред.
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