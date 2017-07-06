Учёные высчитали оптимальное количества оргазмов в месяц для профилактики рака

Вывод о том, что регулярная половая жизнь снижает вероятность развития заболевания на 33%, был сделан после обследования 32 тыс. мужчин.

Частая эякуляция положительно влияет на мужское здоровье, в частности, снижается риск онкологии. Согласно новому исследованию Гарвардского университета, опубликованному в журнале European Urology, высокий уровень сексуальной активности снижает вероятность развития рака простаты на 33%.

В исследовании приняли участие 32 тыс. мужчин. Согласно полученным результатам, оптимальное количество эякуляций составляет 21 раз в месяц. Это составляет примерно 250 раз в год, то есть 70% от общего количества дней в году. Частые семяизвержения позволяют организму избавиться от токсинов, что положительно сказывается на состоянии здоровья мужчины.