"Секс-роботы — ящик Пандоры, они провоцируют педофилов и насильников"

Эксперты предупреждают, что рынок секс-кукол, как две капли воды имитирующих настоящих людей, может подтолкнуть общество к опасной и тёмной территории.

Уже четыре крупные американские компании наладили производство секс-андроидов, предназначенных как для мужчин, так и для женщин. Цены на такие "игрушки" стартуют с 300 тысяч рублей и могут исчисляться миллионами. В отличие от секс-кукол прошлого поколения, эти могут принимать разные позы, имитировать движения и оргазм. У некоторых из них есть датчики тепла, а также свой "характер" и набор эмоций.

По словам эксперта по искусственному интеллекту Ноэля Шарки, секс-куклы — это не то, над чем стоит хихикать. Он уверен, что подобно порнографии они меняют представление людей о том, что их партнёры могут и готовы себе с ними позволить в реальной жизни. Он написал целый доклад, посвящённый скрытым проблемам использования секс-кукол, включая изнасилования и педофилию.

В будущем такие куклы будут в любом публичном доме, клубе. И они будут готовы выполнить любую скрытую сексуальную фантазию клиента Ноэль Шарки

Из позитивных моментов он отметил то, что они смогут "обслуживать" людей с физическими и психологическими недостатками, лишним весом и инвалидностью, пенсионеров. Но есть и тёмная сторона — привыкшие к насилию над роботами могут перенести свою агрессию и на реальных людей. В Японии уже была изготовлена целая партия секс-кукол, которые имитировали детей, что запрещено в ряде стран.

Также опасны секс-роботы, которые запрограммированы на сопротивление человеку. В этом случае мнения разделяются: кто-то говорит, что это способствует насилию, а другие говорят о том, что лучше изнасиловать робота, а не человека.

Пока одни учёные гадают, как расширение рынка секс-роботов повлияет на психологию общества, другие исследователи провели опрос среди обычных граждан. Две трети опрошенных мужчин и одна треть женщин из США высказались за использование секс-роботов. В Британии 17% заявили, что они готовы пойти на свидание с подобным андроидом, доля выросла до 26% при условии, что он будет похож на человека.