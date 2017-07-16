Девушка с самыми красивыми ягодицами Китая не может носить обтягивающую одежду

19-летняя блогерша рассказала, что, когда она надевает легинсы, люди начинают толпиться вокруг неё.

Победительница конкурса на самые прекрасные ягодицы в Китае пожаловалась, что из-за своих пышных форм ей приходится надевать только мешковатую одежду. По словам 19-летней Гао Цянь, она уже давно не носит легинсы в общественных местах из-за чрезмерного внимания к её пятой точке, сообщает Daily Mail.

В повседневной жизни Гао работает личным тренером и является популярным видеоблогером, чем в основном и зарабатывает себе жизнь. Причём о своих формах девушка не догадывалась, пока на это не указали её друзья. Поэтому для конкурса она специально подкачалась, чтобы предстать в лучшем свете.

Ради красоты девушка пошла на изнурительные тренировки, в среднем занимаясь по шесть часов день и выполняя около тысячи приседаний. Рост Гао составляет 170 см, а вес всего 60 кг.

Я буду продолжать заниматься вне зависимости от того, насколько это будет трудно. Для меня спорт — это жизнь Гао Цянь

Впрочем, Гоа признаётся, что завидует формам Ким Кардашьян. По её словам, у знаменитости идеальные пропорции — маленькая талия и пышная пятая точка. Тем не менее она считает, что азиатские женщины уступают по фигуре из-за генетики.