Археологи выложили фото жителя Помпей, который погиб в двусмысленной позе

Сотрудники археологического парка древнеримского города Помпеи опубликовали в "Инстаграме" изображение, вызвавшее бурную реакцию в Сети. В объектив фотографа попало тело местного жителя, погибшего в результате извержения вулкана Везувий в 79 году н. э. Из-за характерной позы некоторые острословы уже успели назвать его помпейским онанистом.

Древнеримский город Помпеи, расположенный недалеко от Неаполя, был погребён под слоем вулканического пепла в результате извержения Везувия 24 августа 79 года. Сейчас на месте катастрофы работает археологический парк, посетители которого могут лицезреть руины городских сооружений, настенные фрески и даже тела погибших. Фотография одного из них и вызвала шквал скабрезных шуток, сообщает Mirror.

Пользователи соцсетей нарекли жертву вулкана "помпейским онанистом".

Тут же посыпались остроумные комментарии типа "смерть наступила быстрее, чем оргазм" и "по крайней мере, он попытался".

He died holding his loved ones. — Persian Rose (@PersianRose1) 2 июля 2017 г.

Death came faster than him. — Sarcastic Frank™ (@franklinto) 2 июля 2017 г.

At least he died trying. That's something for a tombstone... — Julia Palm (@JuliaPalm6) 3 июля 2017 г.

По словам вулканолога Пьера Паоло Петрони, предположение о том, что житель Помпей во время извержения Везувия занимался самоудовлетворением, не имеет под собой никаких оснований. "Тела погибших помпейцев часто находили в странных позах. Всё дело в тепловом шоке и отравлении газом, от которых и умирали эти несчастные. Потом их засыпало пеплом, и благодаря этому тела сохранились до наших дней", — заявил учёный.