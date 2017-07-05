Археологи выложили фото жителя Помпей, который погиб в двусмысленной позе

Древнеримский город Помпеи, расположенный недалеко от Неаполя, был погребён под слоем вулканического пепла в результате извержения Везувия 24 августа 79 года. Сейчас на месте катастрофы работает археологический парк, посетители которого могут лицезреть руины городских сооружений, настенные фрески и даже тела погибших. Фотография одного из них и вызвала шквал скабрезных шуток, сообщает Mirror.
Пользователи соцсетей нарекли жертву вулкана "помпейским онанистом".
Masturbating man, Pompeii, 79 CE pic.twitter.com/EPA2b17Vmd— Persian Rose (@PersianRose1) 2 июля 2017 г.
Тут же посыпались остроумные комментарии типа "смерть наступила быстрее, чем оргазм" и "по крайней мере, он попытался".
He died holding his loved ones.— Persian Rose (@PersianRose1) 2 июля 2017 г.
Death came faster than him.— Sarcastic Frank™ (@franklinto) 2 июля 2017 г.
At least he died trying. That's something for a tombstone...— Julia Palm (@JuliaPalm6) 3 июля 2017 г.
По словам вулканолога Пьера Паоло Петрони, предположение о том, что житель Помпей во время извержения Везувия занимался самоудовлетворением, не имеет под собой никаких оснований. "Тела погибших помпейцев часто находили в странных позах. Всё дело в тепловом шоке и отравлении газом, от которых и умирали эти несчастные. Потом их засыпало пеплом, и благодаря этому тела сохранились до наших дней", — заявил учёный.
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