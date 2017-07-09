Пороки современного общества в блистательных карикатурах

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Пороки современного общества в блистательных карикатурах

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Художник Аль Марген из Буэнос-Айреса показывает пороки современного общества в своих карикатурах. Он точно знает, как мы зависимы от телевизора и соцсетей и как пренебрежительно относимся к тому, что необходимо уважать.
Автор:
АЯ
Андрей Ягужинский
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