Пороки современного общества в блистательных карикатурах

Художник Аль Марген из Буэнос-Айреса показывает пороки современного общества в своих карикатурах. Он точно знает, как мы зависимы от телевизора и соцсетей и как пренебрежительно относимся к тому, что необходимо уважать.
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