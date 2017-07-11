14 самых сексуальных женщин, сколотивших миллиардные состояния

1. Шарлотта Казираги, $5,7 млрд
30-летняя Шарлотта Казираги владеет 5,7 млрд долларов. Она является вторым ребёнком Кэролайн, принцессы Монако, и покойного итальянского промышленника Стефано Казираги. Шарлотта занимает восьмое место на трон Монако.
2. Мари Беснье-Бювало, $ 2,5 млрд
35-летняя Мари Беснье-Бювало вместе с двумя братьями унаследовала французскую молочную компанию Lactalis, которая является самым крупным в Европе производителем молочных продуктов.
3. Перенна Кей, $1,3 млрд
24-летняя Перенна родилась в Гонконге в семье предпринимателей, сколотивших капитал на продаже недвижимости. Девушка пошла по стопам родителей: в настоящий момент она владеет 85% акций Logan Property Holdings и занимает должность директора этой компании.
4. Сара Блэйкли, $1 млрд
45-летняя Сара является основательницей компании Spanx, которая выпускает нижнее бельё, одежду для дома и легинсы.
5. Аэрин Лаудер, $1,85 млрд
Внучка основательницы корпорации косметики Estée Lauder также решила примкнуть к семейному бизнесу. В настоящий момент Аэрин владеет 16 млн акций компании, которые оцениваются в 1 млрд долларов.
6. Тамара Экклстоун, $3,6 млрд
Тамара — дочь английского миллиардера Берни Экклстоуна, который является владельцем "Формулы-1".
7. Дилан Лорен, $4,7 млрд
Дочь американского дизайнера Ральфа Лорена не пошла по стопам своего отца, а открыла в Нью-Йорке крупнейший в мире магазин сладостей.
8. Лорен Пауэлл Джобс, $20,4 млрд
Жена покойного Стива Джобса является основателем Emerson Collective — организации, которая занимается вопросами образования, иммиграционной реформы, социальной справедливости и охраны окружающей среды.
9. Иванка Трамп, $3 млрд
Старшая дочь 45-го президента Соединённых Штатов Дональда Трампа была исполнительным вице-президентом по развитию в семейной компании Trump. В конце марта 2017 года стала ассистентом своего отца на неоплачиваемой основе.
10. Джози Хо, $7 млрд
Джози Хо родилась в Гонконге в семье Стенли Хо, владельца сети игорных заведений, который считается самым богатым жителем Макао. Также Хо популярная актриса в Китае.
11. Анна Анисимова, $2 млрд
Анну Анисимову называют русской Пэрис Хилтон. Она является дочерью Василия Анисимова, владельца компании Coalco и совладельца "Газметалла", личное состояние которого оценивается в 3,6 млрд.
12. Аманда Херст, $8,7 млрд
Аманда Херст является наследницей медиаимперии Hearst Corporation. Также 32-летняя девушка основала организацию по борьбе с жестоким обращением с животными.
13. Холли Брэнсон, $3,8 млрд
Холли Брэнсон — дочь предпринимателя сэра Ричарда Брэнсона. Изучив неврологию в медицинском училище, она работала в отделении неврологии в больнице Челси и Вестминстера.
14. Джорджина Блумберг, $11,5 млрд
Дочь Майкла Блумберга, бывшего мэра Нью-Йорка, Джорджина ещё в детстве начала кататься на лошадях, а когда выросла, то сделала карьеру в конном спорте.
- Популярные
- По времени