14 самых сексуальных женщин, сколотивших миллиардные состояния

В мире уже давно разрушен стереотип о том, что женщины финансово зависимы от мужчин. В современном мире существует немало женщин, которые добились впечатляющих результатов в своей профессии сами. И эти женщины обладают не только умом, но и красотой.

1. Шарлотта Казираги, $5,7 млрд

30-летняя Шарлотта Казираги владеет 5,7 млрд долларов. Она является вторым ребёнком Кэролайн, принцессы Монако, и покойного итальянского промышленника Стефано Казираги. Шарлотта занимает восьмое место на трон Монако.

2. Мари Беснье-Бювало, $ 2,5 млрд

35-летняя Мари Беснье-Бювало вместе с двумя братьями унаследовала французскую молочную компанию Lactalis, которая является самым крупным в Европе производителем молочных продуктов.

3. Перенна Кей, $1,3 млрд

24-летняя Перенна родилась в Гонконге в семье предпринимателей, сколотивших капитал на продаже недвижимости. Девушка пошла по стопам родителей: в настоящий момент она владеет 85% акций Logan Property Holdings и занимает должность директора этой компании.

4. Сара Блэйкли, $1 млрд

45-летняя Сара является основательницей компании Spanx, которая выпускает нижнее бельё, одежду для дома и легинсы.

5. Аэрин Лаудер, $1,85 млрд

Внучка основательницы корпорации косметики Estée Lauder также решила примкнуть к семейному бизнесу. В настоящий момент Аэрин владеет 16 млн акций компании, которые оцениваются в 1 млрд долларов.

6. Тамара Экклстоун, $3,6 млрд

Тамара — дочь английского миллиардера Берни Экклстоуна, который является владельцем "Формулы-1".

7. Дилан Лорен, $4,7 млрд

Дочь американского дизайнера Ральфа Лорена не пошла по стопам своего отца, а открыла в Нью-Йорке крупнейший в мире магазин сладостей.

8. Лорен Пауэлл Джобс, $20,4 млрд

Жена покойного Стива Джобса является основателем Emerson Collective — организации, которая занимается вопросами образования, иммиграционной реформы, социальной справедливости и охраны окружающей среды.

9. Иванка Трамп, $3 млрд

Старшая дочь 45-го президента Соединённых Штатов Дональда Трампа была исполнительным вице-президентом по развитию в семейной компании Trump. В конце марта 2017 года стала ассистентом своего отца на неоплачиваемой основе.

10. Джози Хо, $7 млрд

Джози Хо родилась в Гонконге в семье Стенли Хо, владельца сети игорных заведений, который считается самым богатым жителем Макао. Также Хо популярная актриса в Китае.

11. Анна Анисимова, $2 млрд

Анну Анисимову называют русской Пэрис Хилтон. Она является дочерью Василия Анисимова, владельца компании Coalco и совладельца "Газметалла", личное состояние которого оценивается в 3,6 млрд.

12. Аманда Херст, $8,7 млрд

Аманда Херст является наследницей медиаимперии Hearst Corporation. Также 32-летняя девушка основала организацию по борьбе с жестоким обращением с животными.

13. Холли Брэнсон, $3,8 млрд

Холли Брэнсон — дочь предпринимателя сэра Ричарда Брэнсона. Изучив неврологию в медицинском училище, она работала в отделении неврологии в больнице Челси и Вестминстера.

14. Джорджина Блумберг, $11,5 млрд

Дочь Майкла Блумберга, бывшего мэра Нью-Йорка, Джорджина ещё в детстве начала кататься на лошадях, а когда выросла, то сделала карьеру в конном спорте.