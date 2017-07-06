Брату Ким Кардашьян грозит тюрьма за порноместь своей бывшей девушке

Дизайнер носков и звезда реалити-шоу Роб Кардашьян выложил в своём "инстаграме" шокирующий пост, в котором мстит своей бывшей невесте за её измену.

Поскольку аккаунт Роба Кардашьяна в "Инстаграме" был заблокирован, он продолжил публиковать "голые" фотографии Блэк Чайны в своём "твиттере", где их репостнули тысячи пользователей. Позже его вынудили удалить их и оттуда.

YES !...!...! Публикация от Blac Chyna (@blacchyna) Апр 5 2016 в 12:19 PDT

Отношения Роба и Блэк Чайны были публичными и очень бурными, особенно после рождения в декабре их первой дочери Дрим. В воскресенье Чайна выложила фото с подписью, что она одинока, но сейчас эта публикация тоже удалена. Однако у Роба, судя по всему, совершенно другой взгляд на эту ситуацию: он обвинил свою благоверную в измене и сообщил об этом во всех соцсетях, опубликовав в качестве мести её "голые" фотографии.

Увидев, что 4 июля она проводит в объятиях рэпера Рэрри Тру, он выложил несколько фотографий той, что разбила его сердце. На одной из них Чайна изображена в юбке без нижнего белья, а подпись гласит: "Я вчера купил ей ювелирных украшений на 250 тысяч долларов, но эта женщина потеряла всякое уважение, поэтому мне всё равно". Под следующей фотографией, где Чайна изображена топлес, он подписал, что заплатил за увеличение груди 100 тысяч долларов.

Dreaming ☁️ Публикация от Blac Chyna (@blacchyna) Июн 10 2017 в 8:05 PDT

Также обиженный Кадрашьян выложил видео, на котором крупным планом снято, как Чайна целуется с новым любовником прямо в их семейном доме, где они воспитывают малышку Дрим. Роб рассказал, что своей прекрасной фигурой после рождения ребёнка неверная девушка обязана тоже ему: он дал ей на неё 100 тысяч долларов.

Она оставила меня с ребёнком, чтобы быть с другим парнем. Не могу поверить, что она настолько не уважает меня Роб Кардашьян

По законам Калифорнии, публикации Кадрашьяна — это преступление. Согласно местному законодательству, за распространение порнографических изображений другого человека нарушителя ожидает тюремное заключение в течение 6 месяцев или штраф в размере тысячи долларов. Адвокаты предупредили Роба, что он может встретиться со своей бывшей уже в суде.

Тот факт, что у Роба Кардашьяна 9 миллионов подписчиков, делает нападение на сексуальную неприкосновенность более жестоким Кэрри Голберг, адвокат

Многие пользователи Сети открыто осуждают поступок Роба. Они прекрасно понимают, что, во-первых, это совсем не по-мужски и что надо сохранять лицо в любой ситуации и, во-вторых, репутация публичной личности очень пострадала от этого. Сама Блэк Чайна написала в своём "снэпчате", что Роб в их отношениях всё время вёл себя оскорбительно по отношению к ней и что наказание за такой поступок обязательно придёт.