Эта девушка доказывает, что счастливо путешествовать можно и с одной ногой

Девушке ампутировали ногу и поставили протез, благодаря которому она может ходить. А ещё она много путешествует по миру и делится с пользователями соцсетей радостными снимками.

Из-за врождённой болезни костей ей ампутировали ногу в четырёхлетнем возрасте.

Своим примером девушке хотелось бы дать совет родителям детей, которые так же, как и она, потеряли ногу.

В детстве она думала, что из-за отсутствия одной конечности она не сможет ничего делать, не сможет жить полноценной жизнью.

Но родители никогда не позволяли ей расслабляться и жалеть себя, приговаривая, что у некоторых людей дела обстоят намного хуже.

Сейчас девушке 19 лет, и она собирается поступать в колледж.

Ей очень хочется стать ветеринарам и помогать животным.

Девушка признаётся, что её нисколько не смущает искусственная нога.

Более того, она даже гордится, что ей ампутировали ногу.

При поступлении в колледж она написала потрясающее и интересное сочинение на тему ампутированных конечностей. Также девушка поделилась, что очень рада большой парковочной стоянке.

"Радость к таким мелочам заставляет смотреть на мир совсем другими глазами!"

Единственное, что девушку по-началу смущало, — каждый прохожий практически не отрывал глаз от протеза, когда она надевала шорты в тёплую погоду.

Но и с этой мелкой неприятностью девушка вскоре справилась.

Сейчас она очень много путешествует по миру.

В уголке Европы девушка делает фотографию, на которой демонстрирует протез с названием посещаемого города или страны.

Своими очаровательными кадрами она делится с пользователями в соцсетях.