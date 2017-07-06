В Сети спорят из-за цвета этого костюма: серый и голубой или розовый и белый?

На фото изображены одежда и обувь с логотипом компании Nike, представители которой пока никак не комментируют загадочный снимок.

Фотография спортивного топа и коротких шорт для тренировок озадачила пользователей Сети: кто-то видит серый и голубой цвета, некоторые настаивают на розовом и белом. Снимок выложила жительница английского города Ноттингем Рейчел Стюарт.

Профессор офтальмологии на факультете медицины в Университете Саутгемптона Эндрю Лотери объяснил, что восприятие цветов у людей может отличаться из-за освещения, гаджета, на котором изображение просматривается, и даже возраста и пола человека. По его словам, у всех людей разные комбинации генов, которые и создают чувство цвета: красного, зелёного и синего. Поскольку эти гены находятся в Х-хромосоме, то женщины, как правило, видят больше цветовых вариаций.

Пользователи успели вспомнить историю с платьем, которое в 2015 году перессорило весь мир.