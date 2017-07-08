Эта гитара звучит потрясающе несмотря на то, что к ней не притрагивались руками

"Сделано левой ногой" — так говорят про то, что не выдерживает никакой критики. Герои этого видео наполняют крылатое выражение новым смыслом. Теперь оно означает "волшебно". Убедитесь сами.
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