Граждане США вынудили власти прекратить продажу вывезенных из Ирака реликвий

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Граждане США вынудили власти прекратить продажу вывезенных из Ирака реликвий

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Фото © Wikimedia Commons/Osama Shukir Muhammed Amin FRCP

Сегодня утром США зарегистрировали гражданскую жалобу на конфискацию тысяч древних клинописных глиняных табличек. В тексте жалобы указано, что реликвии были незаконно вывезены с родины, Ирака, в Соединённые Штаты.

Пакеты с древними артефактами были доставлены в магазины Hobby Lobby в штате Оклахома, специализирующиеся на предметах декоративно-прикладного искусства. На пакетах были наклеены стикеры "образцы", хотя на самом деле таблички были настоящими.

144 артефакта и 3 миллиона долларов были конфискованы у владельцев Hobby Lobby

Согласно поданой жалобе, магазин начал собирать коллекцию исторически значимых рукописей, артефактов и документов в 2009 году. Руководство приглашало специалистов из ОАЭ, чтобы они оценили стоимость глиняных табличек, написанных тысячи лет назад. Эксперт предупредил, что, приобретая культурные ценности, Hobby Lobby сильно рискует, поскольку есть вероятность конфискации при малейшем недочёте во время регистрации изделий.

Несмотря на это, в 2010 году Hobby Lobby выкупил 550 табличек и других артефактов за 1,6 миллиона долларов. Деньги были переведены на семь банковских счетов частных лиц, а сегодня все реликвии были конфискованы.

Автор:
Юлия Зинченко
ЮЗ
Юлия Зинченко
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