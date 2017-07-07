Жительница Японии научила жука рисовать и планирует на этом заработать

Пользовательница "Твиттера" из Японии Мэнди поделилась с подписчиками видео, на котором её шестимесячный жук по кличке Спайк, научившийся обращаться с фломастером, успешно рисует на бумаге.

Девушка считает, что у её питомца настоящий талант к изобразительному искусству. Спайк так ловко обращается с фломастером.

he's back, and improving his form.

good luck! pic.twitter.com/6v0CpdJVQP — Spike the Beetle (@SpikeTheBeetle) 4 июля 2017 г.

По рисункам видно, что в его работе тщательно соблюдаются все элементы изобразительного искусства: линия, цвет, форма, значение, пространство и текстура Мэнди

what do you think?

only constructive criticism, please pic.twitter.com/3Q47LGbC5G — mandy @ japan (@itmemandy) 3 июля 2017 г.

We have something fun for you later tonight! (the artist is resting) pic.twitter.com/5Ypk8fKA8t — Spike the Beetle (@SpikeTheBeetle) 4 июля 2017 г.

Сначала девушка выложила в своём "твиттере" фото и видео талантливого жука. Но, как только снимки начали собирать тысячи лайков и репостов, Мэнди решила завести личный "твиттер" для произведений Спайка.

do you like it? pic.twitter.com/iaqZKI5HBY — Spike the Beetle (@SpikeTheBeetle) 4 июля 2017 г.

Однако Спайк живёт не один — у него есть подруга по имени Салли. Не исключено, что именно она вдохновляет жука на творчество. Кроме того, он очень любит бананы и не любит опустевшие баночки из-под желе. А ещё девушка рассказывает, что её питомец, как и собака, может благодарить свою хозяйку поцелуем.

Spike gives kisses, just like all the other dogs pic.twitter.com/Q9qYGf8dqw — Spike the Beetle (@SpikeTheBeetle) 5 июля 2017 г.

В будущем Мэнди планирует выставить рисунки Спайка на аукционе, чтобы собрать деньги для благотворительных организаций.