Жительница Японии научила жука рисовать и планирует на этом заработать

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Жительница Японии научила жука рисовать и планирует на этом заработать

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Пользовательница "Твиттера" из Японии Мэнди поделилась с подписчиками видео, на котором её шестимесячный жук по кличке Спайк, научившийся обращаться с фломастером, успешно рисует на бумаге.

Девушка считает, что у её питомца настоящий талант к изобразительному искусству. Спайк так ловко обращается с фломастером.

По рисункам видно, что в его работе тщательно соблюдаются все элементы изобразительного искусства: линия, цвет, форма, значение, пространство и текстура

Мэнди

Сначала девушка выложила в своём "твиттере" фото и видео талантливого жука. Но, как только снимки начали собирать тысячи лайков и репостов, Мэнди решила завести личный "твиттер" для произведений Спайка.

Однако Спайк живёт не один — у него есть подруга по имени Салли. Не исключено, что именно она вдохновляет жука на творчество. Кроме того, он очень любит бананы и не любит опустевшие баночки из-под желе. А ещё девушка рассказывает, что её питомец, как и собака, может благодарить свою хозяйку поцелуем.

В будущем Мэнди планирует выставить рисунки Спайка на аукционе, чтобы собрать деньги для благотворительных организаций.

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