Учёные Принстона: недостаток сна в детстве провоцирует рак и раннее старение

Недостаток сна у ребёнка не только превращает его в маленького буку, но и ускоряет старение клеток — процесс, который может иметь свои последствия для здоровья в будущем.

Теломеры — колпачки на конце наших хромосом — уменьшаются каждый раз, когда делятся клетки нашего тела. Когда они становятся слишком короткими, считается, что клетки больше не могут делиться и они стареют. Некоторые исследования учёных нашли зависимость между продолжительностью сна и длиной теломер.

Чтобы узнать, так ли обстоят дела у детей, команда учёных из Принстонского университета изучила результаты 1567 девятилетних испытуемых из разных городов США. Исследователи взяли у детей ДНК из слюны и измерили длину их теломер. Они обнаружили, что теломеры оказались короче у тех детей, которые спали меньше.

На каждый недостающий час сна длина теломеры уменьшалась на 1,5% Сара Джеймс, исследователь

Обычно короткие теломеры связаны с раком, сердечными заболеваниями и снижением когнитивных способностей, но у испытуемых детей не было никаких признаков этих заболеваний в силу юного возраста. Однако это помогло выявить высокий риск заболеваемости в более позднем возрасте.

Здоровый сон ребёнка должен составлять 9–11 часов Фото © Shutterstock Inc

Некоторые исследования, проводимые на взрослых, доказали, что спать слишком много может быть не менее вредно, чем недосыпать. Учёные не знают, может ли увеличение количества часов сна способствовать росту теломер, но они убеждены, что недостаток сна в любом случае ведёт к негативным последствиям.